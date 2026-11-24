김현주가 어린 후배들과 어울리는 법을 조언했다. / 사진='하퍼스바자 코리아' 유튜브 캡처

김현주가 어린 후배들과 어울리는 법을 조언했다. / 사진='하퍼스바자 코리아' 유튜브 캡처

배우 김현주가 어린 후배들과 어울리는 법부터 쿨한 어른에 대한 소신까지 솔직하고 담백한 조언을 건넸다.지난 23일 하퍼스 바자 코리아의 공식 유튜브 채널에는 '배우 김현주가 말하는 진짜 쿨한 어른의 조건 들어나봅시다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 김현주는 구독자들의 다양한 고민에 조언을 건넸다.김현주는 어린 후배들과 어울리는 법을 묻자 "일단 나이를 잊어야 한다"라고 말했다. 이어 "신경 쓰지 않고 있어야 하고 애쓸 일은 아닌 것 같다"며 "자기가 걸어온 시간이나 경험들을 강요하지 않는 게 제일 중요한 거 같다"고 생각을 밝혔다. 그러면서 "후배들의 시간과 흐름도 인정해줘야 후배들도 편하게 생각할 것"이라고 조언했다.'100일의 거짓말' 촬영 현장에서 만난 후배 배우들도 언급했다. 김현주는 "말씀드렸다시피 같이 일하는 동료"라며 "나이보다도 동등하게 현장에 있는 같은 배우"라고 설명했다. 그러면서도 "아주 어린 아이들은 너무 예쁘니까 현장에 와서 자기 일 열심히 하는 거 보면 그냥 예쁘다. 다 조카들 같다"고 애정을 나타냈다.김현주는 tvN 드라마 '100일의 거짓말'에서 유소란으로 분해 열연 중이다. 이 작품은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부 엘리트 통역관의 이야기를 그린다. 김유정과 박진영이 주연으로 활약 중이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr