사진 = 김다예 인스타그램

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사진 = 김다예 인스타그램

사진 = 김다예 인스타그램

방송인 박수홍의 아내 김다예가 바쁜 일상을 이어가는 근황을 공개했다.김다예는 최근 자신의 인스타그램에 "열심히 살고 있음 기록 📝Whit 남편과 함께"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김다예는 흰색 퍼프소매 드레스를 입고 거울 앞에서 휴대전화로 셀카를 촬영하고 있다. 머리를 단정하게 묶은 채 화려한 목걸이를 착용했으며 은은한 메이크업과 또렷한 이목구비가 어우러져 우아한 분위기를 자아냈다. 사진에는 오전 7시 15분이라는 시간이 표시돼 있다.이어진 사진에서 김다예는 분홍색 드레스를 입고 휴대전화를 바라보며 미소 짓고 있다. 풍성한 시스루 소매가 돋보이는 의상에 깔끔하게 정리한 헤어스타일을 매치해 사랑스러운 매력을 더했다. 오전 7시 30분이라는 문구와 함께 이른 아침부터 촬영한 모습을 공개해 눈길을 끌었다.또 다른 사진에서 김다예는 짙은 보라색 시스루 퍼프소매가 돋보이는 검은색 롱드레스를 입고 거울 셀카를 남겼다. 허리 부분의 작은 장식이 단정한 실루엣을 강조했으며 한 손을 의자 등받이에 올린 채 휴대전화를 바라보며 부드럽게 웃고 있다. 사진에는 오후 8시 30분이라는 시간이 적혀 있어 아침부터 저녁까지 이어진 일상을 보여준다.마지막 사진에서 김다예는 작은 장식이 수놓인 흰색 드레스를 입고 거울을 향해 휴대전화를 들고 있다. 풍성한 소매와 몸에 맞게 떨어지는 허리선이 여성스러운 분위기를 더했으며 입가에 옅은 미소를 띤 모습이 눈길을 끈다. 특히 사진에는 "두시간 자고 나왔는데 지금이 저녁 6시인지 아침 6시인지 모르겠어"라는 문구가 담겨 바쁜 일정 속 피로감을 전했다.김다예는 최근 딸의 고가 패딩을 둘러싼 이른바 '돈 자랑' 논란으로 관심을 모았다. 딸이 착용한 패딩이 약 140만 원대 명품 브랜드 제품으로 알려지면서 일부 네티즌들 사이에서 재력 과시를 둘러싼 비판이 제기됐다.이에 김다예는 자신의 SNS를 통해 패딩을 자랑하려는 의도가 없었다고 해명했다. 특히 인스타그램 스토리 사진은 24시간이 지나면 자동으로 사라지는 것이라며 논란을 의식해 사진을 급히 삭제했다는 보도에 반박했다. 김다예는 사실과 다른 내용이 확산되는 상황에 대해 "지친다 그리고 참 슬프다"고 토로하기도 했다.이후 김다예는 논란에 대한 추가 언급보다는 일상과 업무에 집중하는 모습을 공개하고 있다. 지난 23일에는 홈쇼핑 출연을 마친 뒤 자정을 넘긴 시간까지 유튜브 영상 편집 작업을 이어가는 근황을 전해 눈길을 끌었다. 화려한 방송 의상부터 편안한 차림으로 컴퓨터 앞에 앉아 작업하는 모습까지 공개하며 여러 업무를 병행하는 일상을 보여줬다.한편 김다예는 남편 박수홍과 함께 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'을 운영하고 있으며 홈쇼핑 출연과 콘텐츠 제작 등 다양한 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr