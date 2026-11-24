송민호 / 사진=텐아시아 DB

사회복무요원으로 근무하면서 102일간 무단결근한 혐의로 유죄가 확정된 그룹 위너(WINNER) 송민호가 다시 병역 의무를 이행한다.24일 뉴스1에 따르면 병무청은 송민호의 재소집을 위한 행정절차와 심사를 마쳤으며, 최근 복무기관을 지정했다. 송민호는 이달 말 사회복무요원으로 재소집돼 102일간 추가 복무할 예정이다.재소집은 송민호의 병역법 위반 혐의에 대한 유죄 판결이 확정된 데 따른 조치다. 병역법은 사회복무요원이 정당한 사유 없이 복무를 이탈한 기간을 복무기간에 포함하지 않도록 규정하고 있다. 이에 따라 송민호는 형사처벌과 별개로 이탈한 일수만큼 병역 의무를 다시 이행해야 한다.송민호는 2023년 3월부터 2024년 12월까지 서울 마포구 시설관리공단과 마포주민편익시설 등에서 사회복무요원으로 근무했다. 그러나 소집해제를 앞둔 2024년 12월 출근을 제대로 하지 않고 근무 기록을 조작했다는 의혹이 제기됐다. 당시 소속사 YG엔터테인먼트는 병가가 복무 전부터 받던 치료의 연장선에 있었으며, 휴가 등은 규정에 맞게 사용했다는 입장을 밝혔다.이후 경찰이 수사에 나서면서 무단결근 의혹은 구체화됐다. 경찰은 송민호를 세 차례 조사하고 압수수색과 통신자료 분석 등을 진행했다. 지난해 3월에는 송민호가 근무시간 중 무단으로 이탈한 사실을 대체로 인정했다고 밝혔다.검찰 수사 결과 송민호가 출근하지 않은 날은 총 102일에 달하는 것으로 파악됐다. 복무 관리 담당자의 관여 사실도 드러났다. 당시 담당자였던 이모씨는 송민호가 출근하지 않았는데도 정상적으로 근무한 것처럼 기록을 작성하거나, 결근을 연가·병가로 처리한 혐의로 함께 재판에 넘겨졌다.송민호는 지난 4월 첫 공판에서 무단결근 사실을 인정하고 선처를 호소했다. 그는 최후진술에서 "대한민국 청년으로서 반드시 이행해야 할 국방의 의무를 성실히 끝까지 이행하지 못했다"며 "많은 사람의 사랑을 받는 사람으로서 부끄러운 모습을 보여 죄송하다"고 말했다. 이어 "하루빨리 건강을 회복해 만약 재복무의 기회가 주어진다면 끝까지 성실하게 마치고 싶다"고 밝혔다. 다만 복무 관리 담당자와 사전에 무단결근을 계획했다는 혐의에 대해서는 부인했다.서울서부지법 형사10단독(성준규 판사)은 지난 10월 1일 송민호에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다. 재판부는 병역 의무를 성실히 이행해야 한다고 지적하면서도 송민호가 혐의를 인정하고 반성하는 점과 건강 상태 등을 양형에 고려했다. 함께 기소된 복무 관리 담당자 이씨에게는 징역 10개월에 집행유예 2년이 선고됐다.송민호는 판결 이후 지난 10월 자신의 SNS에 자필 사과문을 공개했다. 그는 "무엇보다 병역의 의무를 성실히 다하고 계신 청년 분들을 비롯해 나를 누구보다 아껴주신 팬 여러분들께 실망을 안겨드려 죄송하다"며 사과했다. 또 "책임감 없던 지난 선택들이 부끄럽고 미웠다"며 "앞으로 남은 절차들과 의무를 성실히 수행하겠다"라고 밝혔다.병무청은 지난달 송민호의 형이 확정되자 재복무 절차에 착수했다. 이후 복무기관 지정까지 마무리되면서 송민호는 이달 말부터 다시 사회복무요원 신분으로 병역 의무를 이행하게 됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr