그룹 엔믹스 멤버들이 성시경의 유튜브 채널에 출연했다. / 사진=성시경 유튜브 채널 캡처

채령이 성시경의 유튜브 채널에 출연했다. / 사진=유튜브 채널 '성시경'

채령이 성시경의 유튜브 채널에 출연했다. / 사진=유튜브 채널 '성시경'

가수 성시경이 여자 아이돌 멤버에게 건넨 농담으로 구설에 오른 가운데, 그룹 엔믹스 멤버 설윤을 향해 곤란한 질문을 던져 갑론을박이 일었던 과거가 다시 수면 위로 떠올랐다.지난 18일 성시경의 유튜브 채널 '먹을텐데'에서는 성시경이 22살 어린 있지(ITZY) 멤버 채령과 식사하며 다양한 이야기를 나누는 영상이 업로드됐다.당시 성시경은 채령의 매니저가 자신을 경계하지 않는 듯한 반응을 보이자 "나도 결혼 안 한 남잔데 너무 타깃에서 벗어나 매니저가 안심하는 얼굴이 진짜 꼴 보기 싫었다"고 농담했다. 이후 채령에게 어떤 남성을 좋아하는지 이상형을 묻는 등 이성 관계에 대한 이야기를 이어갔다.영상이 공개된 뒤 시청자들의 반응은 엇갈렸다. 두 사람의 대화가 편안하고 유쾌했다는 의견도 있었지만, 나이 차이가 큰 후배에게 연애 관련 질문을 거듭한 것은 부적절하다는 지적도 나왔다.이성을 향한 성시경의 발언은 지난달에도 갑론을박으로 이어졌다. 당시 성시경의 유튜브 채널에는 '성시경의 부를텐데 l 엔믹스'라는 제목의 영상이 업로드됐다.성시경은 게스트로 출연한 엔믹스 멤버들에게 "700만 원이 있다면 무엇을 먹고 싶냐"고 물었다. 이에 멤버들은 이자카야, 훠궈 등 다양한 음식을 언급했다.설윤은 "저는 캠핑 가서 고기 구워 먹고 싶다"고 답했다. 그러자 성시경은 "고기 구워줄 남자친구가 있는 거구나?"라고 말했다. 그러자 설윤은 "아, 아니요. 아니요"라며 양팔로 크게 엑스(X) 표시를 하며 부인했다.성시경의 발언에 멤버 해원은 놀란 듯 "우와 이런 답변 처음 들어봐"라고 반응했다. 성시경은 설윤의 반응을 본 후 "리액션 너무 재밌잖아"라며 웃었다.그러나 일부 누리꾼들은 "질문 수준이 너무 별로다", "저기서 남자 얘기가 왜 나오냐", "구시대적 발언" 등의 반응을 보이며 성시경의 발언을 지적했다. "흔한 농담 아니냐", "과도한 비판이다"라는 의견도 적지 않았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr