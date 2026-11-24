사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

'워터밤' 여신으로 알려진 가수 권은비가 미국 뉴욕에서 세련된 올블랙 패션과 함께 가을 근황을 공개했다.권은비는 최근 자신의 인스타그램에 낙엽과 단풍 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 권은비는 꽃들이 가득한 매장 앞에 앉아 음료가 담긴 컵을 두 손으로 감싸 쥐고 있다. 검은색 상의 위로 어깨를 감싸는 듯한 디자인의 옷을 매치했으며, 자연스럽게 볼륨을 살린 단발 헤어와 또렷한 이목구비가 어우러져 차분하면서도 세련된 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 권은비는 샌드위치를 입가에 가져간 채 카메라를 바라보고 있다. 한 손으로 음식을 들고 다른 손은 테이블에 가볍게 올린 자연스러운 자세가 눈길을 끌며, 살짝 커진 눈과 검은색 의상이 어우러져 사랑스러운 매력을 더했다.또 다른 사진에서 권은비는 테이크아웃 컵을 두 손으로 쥔 채 옆을 바라보고 있다. 어깨를 감싸는 검은색 상의와 부드럽게 뻗친 헤어스타일이 단정한 분위기를 연출했으며 옆모습에서 드러나는 선명한 얼굴선과 차분한 표정이 돋보인다.마지막 사진에서 권은비는 뉴욕 거리에서 음료를 든 채 한 손으로 머리카락을 만지며 카메라를 바라보고 있다. 검은색 미니스커트에 스타킹과 앵클부츠를 매치해 늘씬한 각선미를 드러냈으며 짧은 치마와 발목까지 올라오는 부츠가 어우러져 감각적인 가을 스타일링을 완성했다.이를 본 팬들은 "너무너무 예뽀니야", "옷따뜻하게입어요 여신 은비씨", "너무 예뻐", "나는 여자도 아니다", "아름다움은 10,000% 더 빛나 보여요", "아 너무 어른여자야 울언니" 등의 댓글을 달았다.한편 권은비는 지난 20일 그래미 어워즈 수상 프로듀서 이만벡(Imanbek)과 협업한 글로벌 싱글 'Party Is Not Over'를 발매했으며 새로운 음악 활동과 방송 출연을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr