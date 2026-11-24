사진 = 이시원 인스타그램

사진 = 이시원 인스타그램

사진 = 이시원 인스타그램

사진 = 이시원 인스타그램

배우 이시원이 한층 성숙하고 우아해진 분위기가 돋보이는 근황 사진을 공개했다.이시원은 최근 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 근황 사진을 공개했다.공개된 사진 속 이시원은 회색 니트 원피스를 입고 테이블에 팔을 기댄 채 카메라를 바라보고 있다. 자연스럽게 볼륨을 살린 긴 웨이브 헤어와 진주 귀걸이가 단아한 분위기를 더했으며, 차분한 표정과 또렷한 이목구비가 어우러져 세련된 매력을 드러냈다.이어진 사진에서 이시원은 두 손을 모아 얼굴 옆에 올린 자세로 정면을 응시하고 있다. 깊게 파인 브이넥 디자인과 손목에 착용한 시계가 눈길을 끄는 가운데, 부드럽게 흘러내리는 머리카락과 은은한 메이크업이 고급스러운 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 이시원은 한쪽 팔꿈치를 테이블에 올리고 손끝을 턱 아래에 가볍게 댄 채 미소를 짓고 있다. 허리선을 따라 자연스럽게 감기는 니트 원피스가 단정한 실루엣을 보여주며, 편안한 자세에서도 특유의 청초하고 우아한 비주얼이 돋보인다.마지막 사진에서 이시원은 풍성한 웨이브 헤어를 한쪽 어깨 앞으로 늘어뜨리고 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 차분한 눈빛과 자연스러운 입술 표현이 성숙한 분위기를 자아내며, 얼굴을 감싸듯 흐르는 검은 머리카락이 선명한 이목구비를 더욱 돋보이게 한다.이를 본 팬들은 "언니 너무 예뻐요", "갓시원", "너무 예뻐", "존멋이뿌니언니", "단아하고 예뻐요", "사랑해여" 등의 댓글을 달았다. 배우 김혜은도 "나이먹을수록 아름다워지는구먼"이라는 댓글을 남기며 이시원의 미모를 칭찬했다.오랜만에 공개한 근황 사진에서 이시원은 특유의 청순한 이미지에 한층 깊어진 분위기를 더해 눈길을 끌었다. 특히 화려한 장식 없이 회색 니트 원피스와 진주 귀걸이만으로 완성한 스타일링이 이시원의 단아한 매력을 부각했다.서울대학교 경영학과를 졸업하고 동 대학원에서 인류학 석사학위를 받은 이시원은 연예계 대표적인 '뇌섹녀' 배우로도 알려져 있다. 넷플릭스 '데블스 플랜'에서 뛰어난 두뇌 플레이로 주목받았으며, 올해 5월에는 서울대 동문인 의사 남편과 딸이 함께한 돌잔치 사진을 공개해 화제를 모았다.이시원은 올해 tvN 서바이벌 예능 '싱크로게임'에 출연했으며 숏폼 드라마 '후회까지 168시간'에서 정은혜 역을 맡아 연기 활동을 이어갔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr