배우 이도현과 임지연이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 이도현과 임지연이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 임지연과 이도현이 공개 열애 약 3년 만에 결별했다.24일 이도현 소속사 측은 텐아시아에 "두 사람이 최근 결별한 것이 맞다. 서로를 응원하며 좋은 동료로 남기로 했다"고 밝혔다. 앞서 이날 마이데일리는 임지연과 이도현이 최근 연인 관계를 정리했다고 보도했다. 보도에 따르면 두 사람은 바쁜 일정으로 만남이 줄어들면서 결별했으며, 연예계 선후배로 남기로 했다.임지연과 이도현은 2022년 공개된 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'를 통해 인연을 맺었다. 이후 2023년 4월 열애 사실을 공식 인정하며 공개 연애를 시작했다. 두 사람은 함께 골프를 즐기거나 서울 곳곳에서 데이트하는 모습이 알려졌으며, 시상식 수상 소감에서도 서로를 언급하며 애정을 표현한 바 있다.임지연은 '인간중독', '간신', '상류사회', '옥씨부인전' 등 다양한 작품에 출연했다. 특히 '더 글로리'에서 학교폭력 가해자 박연진 역을 맡아 주목받았으며, 올해 드라마 '멋진 신세계'로 시청자들과 만났다. 이도현은 2017년 '슬기로운 감빵생활'로 데뷔해 '18 어게인', '오월의 청춘', '나쁜엄마' 등에 출연했다. 지난해 5월 전역한 그는 복귀작인 '그랜드 갤럭시 호텔' 촬영을 마쳤으며, 드라마 '파괴지황'과 영화 '남벌' 등 차기작 활동을 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr