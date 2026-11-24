이지영이 부모님을 설득해 서울대에 입학했다고 말했다. / 사진='짠한형' 유튜브 캡처

이지영이 부모님을 설득해 서울대에 입학했다고 말했다. / 사진='짠한형' 유튜브 캡처

사회탐구 일타강사 이지영이 서울대학교 장학생으로 입학할 당시 부모님의 반응을 언급했다.지난 23일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '이지영. 완강 후 바로 찾아온 일타강사'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이지영이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.이지영은 학창 시절 전교 1등과 수석 입학, 수석 졸업을 했다고 밝혔다. 하지만 부모님은 이지영의 높은 성적보다 가족과 함께하는 시간을 더 중요하게 생각했다.늦둥이로 태어난 그는 "부모님이 40년대생"이라며 "어린 나이에 동생들을 데리고 피난을 다니셨다. 그래서 '적당히 공부하고 가족과 함께하는 삶이 중요하다'는 철학이 있었다"고 설명했다. 이지영의 언니들은 부모님의 뜻대로 고등학교 졸업 후 취업하는 길을 선택했지만, 이지영은 부모님을 설득해 공부를 이어갔고 결국 서울대에 합격했다.이지영은 "서울대 간다고 했을 때 부모님이 '집 근처에 살면서 충청도에 있는 대학을 통학했으면 좋겠다'고 하셨다"며 "'서울대 장학생으로 붙었는데 다녀보고 싶다'고 말씀드렸다"고 언급했다. 이지영은 "학창 시절 시험 기간에 공부하고 있어도 부모님이 '공부 잘하는 딸 필요 없고 같이 웃을 수 있는 딸이 더 좋다'고 하시더라"고 말했다. 그러면서 "학창 시절 만점인 성적표를 들고 가도 '인간미가 없어서 사람들이 너 좋아하니? 60점도 있고 70점도 있어야 사람답지'라고 말씀하셨다"고 말해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr