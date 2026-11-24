이진이 눈가에 멍이 든 근황을 공개했다. / 사진=성유리 SNS

그룹 핑클 이진이 완전체 활동을 앞두고 눈가에 멍이 든 근황을 공개했다. 성유리는 마이크에 부딪힌 이진의 모습을 공개했다.성유리는 지난 23일 자신의 SNS에 "블루 이진씨 부상 투혼"이라는 글과 함께 영상 하나를 게재했다.영상 속 이진은 카메라에 얼굴을 가까이 가져다 대며 자신의 눈 주변을 보여줬다. 눈썹 아래부터 눈꺼풀까지 붉고 푸른 멍이 들어 있는 모습이다. 성유리는 영상에 "마이크와 다툼"이라는 문구를 덧붙여 웃음을 안겼다. 심하지 않은 부상으로 이를 장난스럽게 언급한 것으로 보인다. 핑클의 막내라인 두 사람의 에피소드가 눈길을 끌고 있다.핑클은 오는 2028년 데뷔 30주년을 앞두고 완전체 활동을 준비하고 있다. 이번 프로젝트는 약 2년간 진행되며 음악과 공연을 비롯해 다큐멘터리, 예능, 전시 등 다양한 활동을 선보일 예정이다.네 멤버 모두 참여하는 음악 활동에 나서는 것은 2005년 디지털 싱글 'Forever Fin.K.L' 이후 약 21년 만이다. 지난 18일에는 핑클의 공식 SNS 계정이 개설됐으며 새 프로필 사진이 공개되기도 했다. 구체적인 컴백 일정은 아직 공개되지 않았다.1998년 데뷔한 핑클은 '영원한 사랑', '내 남자친구에게', 'NOW'(나우) 등의 히트곡을 내며 많은 사랑을 받았다. 이진은 2016년 결혼한 뒤 미국 뉴욕에서 생활해 왔다. 성유리는 2017년 프로골퍼 출신 안성현과 결혼해 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr