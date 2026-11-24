'나는 솔로' 20기 정숙이 미국 산타바바라에서 글래머러스한 몸매를 뽐냈다.최근 20기 정숙은 자신의 SNS에 "허여멀건 하구만.. 요즘 필라테스 열심히 했더니 복근이 좀 생긴 거 같아요(?)"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 정숙은 미국 캘리포니아주 산타바바라의 한 휴양지에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 야자수가 늘어선 이국적인 풍경을 배경으로 비키니를 입고 포즈를 취한 모습이다.특히 정숙은 흰색 바탕에 파란색 꽃무늬가 새겨진 비키니를 착용해 청순하면서도 섹시한 매력을 동시에 발산했다. 풍만한 볼륨감과 잘록한 허리, 탄탄한 복부가 시선을 사로잡는다. 평소 꾸준히 필라테스를 해온 만큼 군살 없는 몸매가 돋보인다.강렬한 햇살 아래 눈을 감고 미소를 짓는 정숙의 모습에서는 여유로운 휴양지 분위기가 물씬 풍긴다. 긴 생머리와 뽀얀 피부 역시 눈길을 끈다.한편 정숙은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 20기에 출연해 영호와 실제 연인으로 발전했다. 두 사람은 방송에서 과감한 스킨십을 선보이며 '뽀뽀 커플'이라는 별명을 얻었다. 이후 결혼 계획까지 밝혔으나 결국 결별했다. 정숙은 현재 인플루언서로 활동하며 SNS를 통해 일상을 공유하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr