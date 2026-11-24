배우 성훈이 오세영과 이정신의 데이트 현장에 불쑥 나타난다. / 사진 제공 : 가딘미디어

배우 성훈이 오세영과 이정신의 데이트 현장에 불쑥 나타난다. / 사진 제공 : 가딘미디어

배우 성훈이 오세영과 이정신의 데이트 현장에 불쑥 나타난다.오는 25일과 26일 방송되는 MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향' 5, 6회에서는 이은채(오세영 분)를 사이에 둔 권도혁(성훈 분)과 문태경(이정신 분)의 신경전이 펼쳐진다.앞서 이은채는 권도혁에게 자신이 인디밴드 보컬 '수'라는 사실을 인정했다. 두 사람은 계약 기간 내에 이은채가 권도혁에게 반할지를 두고 내기를 이어갔다. 문태경 역시 이은채의 이중생활을 알게 된 뒤 비밀을 지켜주겠다고 약속했다.24일 공개된 스틸컷에는 이은채와 문태경의 점심 데이트에 난입한 권도혁의 모습이 담겼다. 두 사람의 통화 내용을 우연히 들은 권도혁이 뒤를 따라간 것. 이은채가 문태경에게 감사의 의미로 선물을 건네자 권도혁은 불편한 기색을 드러낸다.권도혁은 강원도 리조트 미팅에 이은채를 데려가 둘만의 시간을 보낸다. 함께 장을 보고 식사를 마친 두 사람은 밤이 되자 나란히 앉아 맥주를 마신다. 이은채는 잠든 권도혁의 얼굴을 바라보다 자신도 모르게 손을 뻗는다.문태경도 이은채에게 적극적으로 다가간다. 이은채의 연락처를 얻은 그는 세헌병원 자선행사 공연을 제안한다. 행사 당일에는 무대에서 노래하는 이은채를 지켜보다 공연이 끝나자 직접 준비한 꽃다발을 건넨다. 이은채 역시 예상치 못한 선물에 기뻐한다.이은채를 향한 두 남자의 마음이 점차 뚜렷해지는 가운데 이은채가 누구에게 마음을 열지 관심이 쏠린다.'보스의 노골적 취향' 5회는 오는 25일 오후 10시 20분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr