BOYNEXTDOOR JAEHYUN "NUEVAYoL" Cover / @BOYNEXTDOOR_KOZ on X

BOYNEXTDOOR JAEHYUN "NUEVAYoL" Cover / @BOYNEXTDOOR_KOZ on X

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)의 명재현이 커버 곡으로 라틴 아메리카 팬들의 주목을 받고 있다.명재현은 지난 24일 보이넥스트도어 공식 유튜브 채널을 통해 약 3분 분량의 'NUEVAYoL' 커버 영상을 선보였다. 영상 속 명재현은 갈색 블레이저와 검은색 상의를 입고 등장했다. 그는 미국 뉴욕 도심에서 스페인어 가사의 노래를 불렀다.원곡 'NUEVAYoL'은 지난해 1월 발매된 배드 버니의 앨범 '데비 티라르 마스 포토스(Debí Tirar Más Fotos)'의 첫 번째 수록곡이다. 도미니카공화국의 뎀보우(Dembow) 리듬에 푸에르토리코 살사 그룹 엘 그란 콤보 데 푸에르토리코(El Gran Combo de Puerto Rico)의 '운 베라노 엔 누에바 요르크(Un Verano en Nueva York)'를 샘플링해 결합했다. 이를 통해 푸에르토리코와 뉴욕의 라틴계 공동체가 공유하는 문화적 유대감을 표현했다.영상 공개 이후 스페인어권 원도어(팬덤명)를 비롯한 해외 시청자들은 카리브해권 명재현의 스페인어 발음과 리듬감을 호평했다. 엑스(옛 트위터)에서는 "명재현이 스페인어 실력이 놀랍다"는 반응이 이어졌다.명재현이 커버곡으로 배드 버니의 노래를 선택한 데에는 라틴 음악에 대한 관심이 영향을 미쳤다. 그는 영상 공개에 앞서 팬들과의 소통을 통해 배드 버니에 대한 팬심과 스페인어 학습 근황을 전하며 "배드 버니의 정말 큰 팬이라 그의 노래를 커버해보고 싶었다"고 말한 바 있으며, 라틴 아메리카 문화와 음악에 대한 관심 속에서 스페인어를 다섯 번째 언어로 공부하기 시작했다고 밝혔다.명재현의 라틴 아메리카 음악 도전은 이번이 처음이 아니다. 지난 3월 브라질 펑크 곡 '메니나 데 베르멜류(Menina de Vermelho)'를 포르투갈어 가사와 자작 랩으로 재해석해 공개했다. 당시 포르투갈어 발음 교정에 도움을 준 라틴 보이그룹 산토스 브라보스(SANTOS BRAVOS)와의 인연은 지난 6월 협업 음원 '바이럴(VIRAL·SANTOS BRAVOS Remix)' 발매로 이어졌다.한편, 명재현이 속한 보이넥스트도어는 지난 7일 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든 인포시스 시어터 공연을 포함해 미국과 캐나다 주요 도시를 순회했다. 보이넥스트도어는 24일(현지 시간) 멕시코시티 아레나 CDMX 공연을 끝으로 북미 투어 일정을 마무리한다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr