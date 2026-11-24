이승환을 비난하는 글을 올린 만화가 윤서인 측이 첫 재판에서 모욕할 의도가 없었다고 항변했다./사진=이승환 SNS

가수 이승환을 비난하는 글을 올렸다가 5000만 원의 손해배상 소송을 당한 만화가 윤서인 측이 첫 재판에서 모욕할 의도가 없었다고 항변했다.24일 서울중앙지법 민사206단독 정예지 판사는 이승환이 윤서인을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송의 첫 변론기일을 열었다.앞서 윤서인은 지난 5월 29일 이승환이 6·3 지방선거 사전투표 인증 사진을 SNS에 올리자 이를 공유하며 "평생 가정도 못 이루고 이혼이나 당하고 정치 망상 속에 빠진 선동꾼 인생", "나이가 환갑인데 아직 이상한 소리나 하고 사네. 서글프다"라고 적었다. 이승환은 2003년 배우 채림과 결혼했으나 3년 만에 이혼한 바 있다. 이에 이승환은 게시글이 올라온 지 열흘 만인 지난 6월 8일 윤서인을 상대로 위자료 5000만 원을 청구하는 소송을 냈다.이날 재판에서 윤서인 측 변호인은 해당 글이 모욕적이고 경멸적인 인신공격에 이르지 않았다며 "모욕적인 표현을 전혀 의도하지 않았다"고 주장했다. 변호인은 "원고(이승환)가 스스로 참여한 정치적 논쟁 과정에서 나온 의견 표명"이라며 "평가적 표현에 불과할 뿐 사실 적시로 보기 어렵고, 알려진 인물이 정치적 표현의 영역으로 들어온 이상 표현이 격해질 수 있는 사정은 양해돼야 한다"고 말했다.논란이 된 '이혼이나 당하고'라는 표현에 대해서도 "좋지 않은 일을 당한다는 점을 이야기한 것이지 모욕적 표현을 의도하지 않았다"고 해명했다.반면 이승환 측 변호인은 "피고 측은 사실 적시 여부에 대해 말하는데 이 사건은 모욕에 관한 것"이라며 "표현이 의견인지가 아니라 모욕에 해당하는지를 중점적으로 다뤄달라"고 재판부에 요청했다.재판부는 이날 변론을 종결했으며, 1심 선고는 다음 달 22일 오후 2시 5분에 진행될 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr