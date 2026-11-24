사진=원현주 SNS 캡처

래퍼 양홍원이 결혼식을 올린 지 약 한 달 만에 파경을 맞았다. 아내 원현주가 직접 이혼 소식을 전했다.원현주는 24일 자신의 SNS에 "현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료했다"고 밝혔다.그는 "개인적인 일인 만큼 자세한 이야기는 드리기 어려운 점 너그러이 이해해 주시면 감사하겠다"며 "전 앞으로도 평소처럼 일상을 보내며 종종 소식 전하겠다. 따뜻한 마음으로 안부를 물어봐 주신 분들께 진심으로 감사드린다"고 전했다.양홍원과 원현주는 약 8년간 교제한 사이로, 2023년 혼인신고를 마치고 이듬해 11월 딸을 얻었다. 두 사람은 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'를 통해 육아하는 모습을 공개해 왔으며 지난달 18일 결혼식을 올렸다.그러나 결혼식의 여운이 채 가시기도 전인 닷새 만에 양홍원의 불륜 의혹이 불거졌다. 양홍원의 지인이라고 주장한 A씨가 양홍원이 결혼식을 앞두고 다른 여성과 모텔을 방문했다며 영상과 통화 녹취 등을 공개하면서다.당시 소속사 AP알케미는 양홍원이 해당 여성과 모텔에 간 사실은 인정하면서도 객실 내 애정 행위는 일절 없었다고 해명했다. 또한 A씨가 금전 요구를 거절당하자 악의적으로 편집한 자료를 유포했다고 주장하며 공갈, 스토킹, 허위사실 적시 명예훼손 등의 혐의로 고소했다고 밝혔다.이후 두 사람이 서로의 SNS 팔로우를 끊고 양홍원이 결혼식 사진을 삭제하면서 파경설에 힘이 실렸다. 양홍원은 최근 "가족 잃은 기분 아무도 모를 거야"라는 글을 남겨 이목을 끌기도 했다.파경설이 불거진 지 약 한 달 만에 원현주가 이혼 사실을 인정한 가운데 구체적인 이혼 사유는 밝히지 않았다. 양홍원 측 역시 이혼과 관련해 별도의 입장을 내놓지 않았다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr