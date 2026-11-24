래퍼 양홍원이 결혼식을 올린 지 약 한 달 만에 파경을 맞았다. 아내 원현주가 직접 이혼 소식을 전했다.
원현주는 24일 자신의 SNS에 "현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료했다"고 밝혔다.
그는 "개인적인 일인 만큼 자세한 이야기는 드리기 어려운 점 너그러이 이해해 주시면 감사하겠다"며 "전 앞으로도 평소처럼 일상을 보내며 종종 소식 전하겠다. 따뜻한 마음으로 안부를 물어봐 주신 분들께 진심으로 감사드린다"고 전했다.
양홍원과 원현주는 약 8년간 교제한 사이로, 2023년 혼인신고를 마치고 이듬해 11월 딸을 얻었다. 두 사람은 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'를 통해 육아하는 모습을 공개해 왔으며 지난달 18일 결혼식을 올렸다.
그러나 결혼식의 여운이 채 가시기도 전인 닷새 만에 양홍원의 불륜 의혹이 불거졌다. 양홍원의 지인이라고 주장한 A씨가 양홍원이 결혼식을 앞두고 다른 여성과 모텔을 방문했다며 영상과 통화 녹취 등을 공개하면서다.
당시 소속사 AP알케미는 양홍원이 해당 여성과 모텔에 간 사실은 인정하면서도 객실 내 애정 행위는 일절 없었다고 해명했다. 또한 A씨가 금전 요구를 거절당하자 악의적으로 편집한 자료를 유포했다고 주장하며 공갈, 스토킹, 허위사실 적시 명예훼손 등의 혐의로 고소했다고 밝혔다.
이후 두 사람이 서로의 SNS 팔로우를 끊고 양홍원이 결혼식 사진을 삭제하면서 파경설에 힘이 실렸다. 양홍원은 최근 "가족 잃은 기분 아무도 모를 거야"라는 글을 남겨 이목을 끌기도 했다.
파경설이 불거진 지 약 한 달 만에 원현주가 이혼 사실을 인정한 가운데 구체적인 이혼 사유는 밝히지 않았다. 양홍원 측 역시 이혼과 관련해 별도의 입장을 내놓지 않았다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
원현주는 24일 자신의 SNS에 "현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료했다"고 밝혔다.
그는 "개인적인 일인 만큼 자세한 이야기는 드리기 어려운 점 너그러이 이해해 주시면 감사하겠다"며 "전 앞으로도 평소처럼 일상을 보내며 종종 소식 전하겠다. 따뜻한 마음으로 안부를 물어봐 주신 분들께 진심으로 감사드린다"고 전했다.
양홍원과 원현주는 약 8년간 교제한 사이로, 2023년 혼인신고를 마치고 이듬해 11월 딸을 얻었다. 두 사람은 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'를 통해 육아하는 모습을 공개해 왔으며 지난달 18일 결혼식을 올렸다.
그러나 결혼식의 여운이 채 가시기도 전인 닷새 만에 양홍원의 불륜 의혹이 불거졌다. 양홍원의 지인이라고 주장한 A씨가 양홍원이 결혼식을 앞두고 다른 여성과 모텔을 방문했다며 영상과 통화 녹취 등을 공개하면서다.
당시 소속사 AP알케미는 양홍원이 해당 여성과 모텔에 간 사실은 인정하면서도 객실 내 애정 행위는 일절 없었다고 해명했다. 또한 A씨가 금전 요구를 거절당하자 악의적으로 편집한 자료를 유포했다고 주장하며 공갈, 스토킹, 허위사실 적시 명예훼손 등의 혐의로 고소했다고 밝혔다.
이후 두 사람이 서로의 SNS 팔로우를 끊고 양홍원이 결혼식 사진을 삭제하면서 파경설에 힘이 실렸다. 양홍원은 최근 "가족 잃은 기분 아무도 모를 거야"라는 글을 남겨 이목을 끌기도 했다.
파경설이 불거진 지 약 한 달 만에 원현주가 이혼 사실을 인정한 가운데 구체적인 이혼 사유는 밝히지 않았다. 양홍원 측 역시 이혼과 관련해 별도의 입장을 내놓지 않았다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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