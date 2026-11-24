손나은이 모친상을 당한 지 한 달 만에 어머니를 향한 그리움을 내비쳤다./사진=텐아시아DB

이하 손나은이 공유한 게시물 글 전문

그룹 에이핑크 출신 배우 손나은이 모친상을 당한 지 한 달 만에 어머니를 향한 그리움을 내비쳤다.손나은은 지난 23일 자신의 SNS 계정에 한 일러스트 계정의 게시물을 공유했다. 공개된 그림에는 기울어진 돌탑에 '내 삶', 그 옆에서 탑을 지탱하고 있는 큰 나무에 '엄마'라는 글자가 적혀 있다. 손나은은 별다른 문구 없이 잔잔한 어쿠스틱 기타 연주곡을 배경음악으로 더해 먹먹함을 자아냈다.앞서 손나은은 지난달 17일 모친상을 당했다. 당시 손나은은 동생인 프로골퍼 손새은과 함께 빈소를 지키며 조문객을 맞았다.2011년 에이핑크 멤버로 데뷔한 손나은은 2022년 팀 탈퇴 후 배우로 전향했다. 드라마 '두번째 스무살', '고스트 닥터', '대행사', '옥씨부인전', '김부장' 등에 출연하며 활동을 이어왔다.살다 보면 내 삶이 무너지는 것 같은 순간이 있다.아무리 애써도 버티기 힘들고, 상처받은 마음을 어디에도 기댈 수 없을 때가 있다. 그런데 돌아보면 내가 무너지지 않았던 이유는 언제나 나를 붙잡아 준 엄마가 있었기 때문이다.내가 보지 못한 곳에서 나를 지켜 주고, 내가 아픈 곳을 말없이 어루만져 주고, 자신이 힘든 순간에도 나부터 걱정했던 사람.어릴 때는 엄마가 내 세상의 전부였는데, 어른이 되고 나서야 알게 된다. 엄마는 자신의 삶을 조금씩 내어 주며 내 세상을 지켜 주고 있었다는 것을.엄마가 있는 곳이 언제나 내 집이었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr