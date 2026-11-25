(주)마인드마크

배우 김명민이 남다른 가족 사랑을 보였다.지난 23일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 영화 '슬픈 열대'(감독 박훈정) 김명민과의 인터뷰를 진행했다. '슬픈 열대'는 사부(김명민 분)의 죽음 이후, 그가 키워낸 킬러 조직 '슬픈 열대'에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 향한 의심 속에 피의 복수를 다짐하며 벌어지는 이야기를 그린 영화다. 김명민은 이 작품으로 무려 7년 만에 스크린으로 돌아왔다.이날 김명민은 "코로나19 때 가족들과 3년 정도 붙어 있었다. 젊은 시절 일하느라 집에 신경을 많이 못 썼는데, 아내가 아이 입시 전후로는 예민한 시기니 같이 있어달라고 하더라. 3년을 가족과 온전히 보냈다"고 말문을 열었다.이어 "처음에는 어색하고 밖에 나가고 싶더라. 작품 핑계 대고 나가고 싶었는데 1년쯤 지나니 너무 좋더라. 가족의 중요성의 깨닫게 됐고 가족 중심이 됐다. 여행도 자주 간다. 국내든, 해외든. 지하철 타고 시내 돌아다니는 것도 재밌더라"라고 설명했다.그러면서 "배우 김명민과 인간 김명민이 있지 않나. 인간 김명민이 참 매력적이다. 나 너무 괜찮은 것같다"라고 너스레를 떨었다.영화 '슬픈 열대'는 오는 25일 극장 개봉을 앞두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr