배우 공명의 아역으로 사람엔터테인먼트 소속 신예 유지훈이 캐스팅됐다. / 사진제공=사람엔터테인먼트

배우 공명의 아역으로 사람엔터테인먼트 소속 신예 유지훈이 캐스팅됐다. / 사진제공=사람엔터테인먼트

배우 공명의 아역으로 사람엔터테인먼트 소속 신예 유지훈이 캐스팅됐다. 공명은 약 6년간 몸담았던 사람엔터테인먼트를 떠나 최근 BH엔터테인먼트로 이적한 바 있다. 두 배우는 새 드라마에서 한 인물의 과거와 현재를 각각 연기한다.유지훈은 오는 12월 첫 방송 예정인 MBC 새 금토드라마 '너의 그라운드'에서 공명이 맡은 강해환의 고등학생 시절을 연기한다. '너의 그라운드'는 한 번의 좌절로 선수 생활에 위기를 맞은 야구선수 강해환(공명 분)이 변호사 출신 에이전트 서희승(한효주 분)을 만나 다시 꿈을 향해 나아가는 과정을 그린 로맨스 드라마다.극 중 강해환은 야구에 대한 애정과 강한 승부욕을 지닌 인물이다. 어린 시절부터 남들보다 일찍 운동장에 나와 훈련에 매진하며 야구선수의 꿈을 키운다. 목표를 향해 노력하던 중 서희승을 만나 티격태격하면서도 점차 가까워진다. 유지훈은 강해환의 고등학생 시절을 맡아 야구에 몰두하는 모습부터 서희승과 첫사랑의 감정을 쌓아가는 과정까지 표현할 예정이다. 성인이 된 강해환이 슬럼프를 겪는 것과 달리, 어린 강해환은 야구선수로서의 가능성과 꿈을 품고 있는 인물이다.유지훈은 공명의 전 소속사인 사람엔터테인먼트 소속이라는 점에서 눈길을 끈다. 공명은 2020년부터 약 6년간 사람엔터테인먼트에서 활동했으나, 지난달 전속계약을 마무리하고 BH엔터테인먼트로 이적했다.반면 유지훈은 최근 사람엔터테인먼트와 전속계약을 체결한 신예 배우다. 공명이 오랜 기간 몸담았던 소속사에 새롭게 합류한 유지훈이 이번 작품에서 그의 어린 시절을 연기하게 된 셈이다. 두 배우는 같은 인물을 연기하지만 서로 다른 시기를 담당한다. 유지훈은 야구에 대한 열정으로 가득했던 고등학생 강해환을, 공명은 좌절을 경험한 뒤 다시 선수로서의 꿈을 찾아가는 성인 강해환을 그린다.'너의 그라운드'에는 한효주와 전소영도 출연한다. 전소영은 한효주가 맡은 서희승의 고등학생 시절을 연기하며, 두 배우 역시 BH엔터테인먼트 소속이다.'너의 그라운드'는 오는 12월 첫 방송 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr