그룹 카라(KARA) 멤버 고(故) 구하라의 사망 7주기를 맞아 친오빠가 자녀들과 납골당을 찾았다.
구하라의 친오빠 구호인 씨는 24일 자신의 SNS에 "벌써 7년이란 시간 감사합니다. 행복하세요"라는 글과 함께 사진을 공개했다.
사진에는 구씨가 두 자녀와 함께 구하라의 납골당을 찾은 모습이 담겼다. 아이들은 고모를 위해 기도하고, 손수 쓴 편지를 남겼다. 편지에는 "아이돌 대장! 고모 보고 싶어요. 사랑해요"라는 문구가 담겼다. 편지 아래에는 '고모', '나', '아빠'라고 적힌 세 사람의 그림도 그려져 있다.
구하라는 2019년 11월 24일 향년 28세로 세상을 떠났다. 2008년 카라에 합류한 그는 '미스터', '루팡', '스텝' 등 여러 히트곡으로 활동했다.
고인의 사망 이후에는 가족 간 상속 분쟁이 사회적 관심을 받았다. 구하라의 어린 시절 그를 양육하지 않았던 친모가 상속권을 주장하면서다. 이에 친오빠 구호인 씨는 자녀에 대한 양육 의무를 저버린 부모의 상속권을 제한해야 한다며 법 개정을 요구했다.
이러한 문제 제기를 계기로 추진된 이른바 '구하라법'은 2024년 국회를 통과해 올해 1월 1일부터 시행됐다. 자녀에 대한 부양 의무를 중대하게 위반하거나 학대 등 심각한 잘못을 저지른 부모에 대해 법원에 상속권 상실을 청구할 수 있도록 한 것이 핵심이다. 다만 구하라는 2019년 세상을 떠났기 때문에 고인의 상속 사건에는 적용되지 않는다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
구하라의 친오빠 구호인 씨는 24일 자신의 SNS에 "벌써 7년이란 시간 감사합니다. 행복하세요"라는 글과 함께 사진을 공개했다.
사진에는 구씨가 두 자녀와 함께 구하라의 납골당을 찾은 모습이 담겼다. 아이들은 고모를 위해 기도하고, 손수 쓴 편지를 남겼다. 편지에는 "아이돌 대장! 고모 보고 싶어요. 사랑해요"라는 문구가 담겼다. 편지 아래에는 '고모', '나', '아빠'라고 적힌 세 사람의 그림도 그려져 있다.
구하라는 2019년 11월 24일 향년 28세로 세상을 떠났다. 2008년 카라에 합류한 그는 '미스터', '루팡', '스텝' 등 여러 히트곡으로 활동했다.
고인의 사망 이후에는 가족 간 상속 분쟁이 사회적 관심을 받았다. 구하라의 어린 시절 그를 양육하지 않았던 친모가 상속권을 주장하면서다. 이에 친오빠 구호인 씨는 자녀에 대한 양육 의무를 저버린 부모의 상속권을 제한해야 한다며 법 개정을 요구했다.
이러한 문제 제기를 계기로 추진된 이른바 '구하라법'은 2024년 국회를 통과해 올해 1월 1일부터 시행됐다. 자녀에 대한 부양 의무를 중대하게 위반하거나 학대 등 심각한 잘못을 저지른 부모에 대해 법원에 상속권 상실을 청구할 수 있도록 한 것이 핵심이다. 다만 구하라는 2019년 세상을 떠났기 때문에 고인의 상속 사건에는 적용되지 않는다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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