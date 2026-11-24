사진=공동취재단, 구하라 친오빠 인스타그램 갈무리

그룹 카라(KARA) 멤버 고(故) 구하라의 사망 7주기를 맞아 친오빠가 자녀들과 납골당을 찾았다.구하라의 친오빠 구호인 씨는 24일 자신의 SNS에 "벌써 7년이란 시간 감사합니다. 행복하세요"라는 글과 함께 사진을 공개했다.사진에는 구씨가 두 자녀와 함께 구하라의 납골당을 찾은 모습이 담겼다. 아이들은 고모를 위해 기도하고, 손수 쓴 편지를 남겼다. 편지에는 "아이돌 대장! 고모 보고 싶어요. 사랑해요"라는 문구가 담겼다. 편지 아래에는 '고모', '나', '아빠'라고 적힌 세 사람의 그림도 그려져 있다.구하라는 2019년 11월 24일 향년 28세로 세상을 떠났다. 2008년 카라에 합류한 그는 '미스터', '루팡', '스텝' 등 여러 히트곡으로 활동했다.고인의 사망 이후에는 가족 간 상속 분쟁이 사회적 관심을 받았다. 구하라의 어린 시절 그를 양육하지 않았던 친모가 상속권을 주장하면서다. 이에 친오빠 구호인 씨는 자녀에 대한 양육 의무를 저버린 부모의 상속권을 제한해야 한다며 법 개정을 요구했다.이러한 문제 제기를 계기로 추진된 이른바 '구하라법'은 2024년 국회를 통과해 올해 1월 1일부터 시행됐다. 자녀에 대한 부양 의무를 중대하게 위반하거나 학대 등 심각한 잘못을 저지른 부모에 대해 법원에 상속권 상실을 청구할 수 있도록 한 것이 핵심이다. 다만 구하라는 2019년 세상을 떠났기 때문에 고인의 상속 사건에는 적용되지 않는다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr