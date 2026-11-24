그룹 블랙핑크 제니 / 사진=텐아시아DB

그룹 블랙핑크 제니가 악성 게시물 유포자들을 상대로 형사고소에 나섰다. 지난 8월 강경 대응을 예고한 지 약 3개월 만이다.24일 소속사 OA엔터테인먼트에 따르면 제니의 얼굴을 이용해 인공지능(AI) 허위 영상물을 제작하거나 유포한 계정 등을 대상으로 형사고소가 진행됐다. 악의적으로 편집한 영상과 제니를 성적 대상화하거나 명예를 훼손하는 게시물을 올린 계정도 고소 대상에 포함됐다.앞서 지난 8월 제니가 일본 음악 축제 '서머소닉' 무대에 오른 뒤 신체 일부가 노출된 것처럼 보이는 영상이 SNS를 통해 확산했다. 해당 영상의 조작 여부를 두고 논란이 일자 소속사는 악의적 편집과 허위 사실 유포 등에 대해 합의나 선처 없이 법적 대응하겠다는 입장을 밝혔다.이후 소속사는 팬들의 제보와 자체 모니터링을 바탕으로 관련 증거를 확보해 왔다. 현재 수사가 진행 중이며 게시물 작성자와 유포자의 신원을 파악하기 위한 자료 확보 절차도 이뤄지고 있다. 구체적인 고소 대상은 공개하지 않았다.소속사는 불법 허위 영상물을 단순히 시청하거나 저장하는 행위 역시 처벌 대상이 될 수 있다는 점도 짚었다. 이어 "앞으로도 중대한 권익 침해 행위에 대해서는 원칙에 따라 엄정하게 대응할 예정"이라고 밝혔다.한편 제니는 호주 밴드 테임 임팔라와 함께 작업한 'Dracula'(드라큘라)로 미국 빌보드 '핫 100'에서 26주째 톱10에 머물며 K팝 아티스트 최장 기록을 이어가고 있다. 이 곡으로 내년 2월 열리는 제69회 그래미 어워즈 '올해의 레코드'와 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 부문 후보에도 올랐다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr