전현무가 '티처스3: 재수전쟁', '스파크업: 모두의 에너지' 진행을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

전현무가 '우리들의 발라드2'에서 활약 중이다. / 사진=SBS

현재 고정 예능 프로그램만 10개에 달하는 방송인 전현무가 SBS '우리들의 발라드2'에서도 베테랑 MC의 면모를 보여주고 있다.지난 23일 방송된 '우리들의 발라드2'에서는 세미파이널에 진출할 12명을 가리는 본선 3라운드 듀엣 대전이 펼쳐졌다.이날 이민우와 박예승은 전현무가 추천한 곡 중 조장혁의 '중독된 사랑'을 선곡했다. 전현무는 1990년대 말부터 2000년대 초까지 록 발라드가 사랑받았던 시절을 회상하며 무대에 대한 기대감을 나타냈다.두 사람은 폭발적인 가창력으로 145표를 획득하며 세미파이널 진출을 확정했다. 전주부터 노래에 몰입한 전현무는 무대가 끝난 뒤에도 감탄을 이어갔다.이어 박대희와 박진서는 빛과 소금의 '그대 떠난 뒤'로 무대를 꾸몄다. 전현무는 박진서의 음색에 감탄하는 한편 경연을 마친 참가자들의 소감을 들으며 편안한 분위기를 조성했다.방송 말미에는 김소연과 정다은이 빅나티의 '사랑이라 믿었던 것들은'을 발라드로 재해석해 140표의 벽을 넘어섰다. 전현무는 두 사람의 무대에도 집중하며 참가자들의 음악적 개성에 주목했다.전현무는 합격 기준이 높아지면서 한층 치열해진 경연 속에서도 특유의 유연한 진행 감각을 발휘했다. 참가자들의 긴장을 풀어주는 것은 물론 무대를 마친 이들에게 격려를 건네며 경연 프로그램 MC로서의 역량을 보여줬다.한편 '우리들의 발라드2'는 매주 월요일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr