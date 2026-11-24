사진 = 한영 인스타그램

사진 = 한영 인스타그램

사진 = 한영 인스타그램

가수 겸 방송인 한영이 오랜만에 SNS를 통해 반가운 근황을 전했다.한영은 최근 자신의 인스타그램에 "주변에서 인스타에 왜 사진 안 올리냐 그래서잘 지내는건 알려줘야 할 것 같아서 아주~~ 오랜만에 안부 전해요~~~~😜😅"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한영은 화이트 컬러 몸판에 블랙 소매가 배색된 편안한 티셔츠를 입고 카메라를 바라보고 있다. 긴 머리를 자연스럽게 묶어 올리고 얼굴 양옆으로 잔머리를 늘어뜨린 모습으로 은은한 미소와 또렷한 이목구비가 돋보인다. 화려한 액세서리 없이 수수한 차림에도 매끈한 피부와 단아한 분위기가 눈길을 끈다.이어진 사진에서 한영은 침대에 앉아 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 향해 부드러운 미소를 짓고 있다. 자연스럽게 묶은 헤어스타일과 편안한 티셔츠 차림이 꾸밈없는 매력을 더하며, 맑은 눈매와 옅은 미소가 어우러져 청순한 비주얼을 보여준다.마지막 사진에서 한영은 한쪽 손을 이마에 가져다 댄 채 카메라를 향해 환하게 웃고 있다. 살짝 벌어진 입술 사이로 치아가 드러나는 밝은 표정이 인상적이다. 손목에 착용한 작은 장식의 팔찌와 자연스럽게 흘러내린 머리카락이 편안한 스타일링에 포인트를 더한다.이를 본 팬들은 "보구픈언니", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "여전히 이쁘세요", "갈수록 더 젊어지시는 대표님", "방부제 좋은거있음 소개시켜주고 좀 그러삼" 등의 댓글을 달았다.특히 한영은 한동안 뜸했던 SNS 활동에 대해 주변에서 사진을 올리지 않는 이유를 물었다고 직접 설명했다. 오랜만에 공개한 사진과 함께 잘 지내고 있다는 안부를 전하며 팬들의 반가움을 자아냈다.한영은 올해 초 남편 박군과 불거진 이혼설에 대해서도 해명한 바 있다. 두 사람은 SBS '미운 우리 새끼'를 통해 이혼설이 사실이 아니라고 밝혔으며 박군 역시 지난 1월 자신의 SNS에서 근거 없는 이야기가 돌고 있지만 부부는 평소처럼 잘 지내고 있다고 전했다.한편 한영은 가수 겸 방송인으로 활동해 왔으며, 최근에는 SNS를 통해 팬들과 소통을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr