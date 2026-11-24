BTS's V/@thv on instagram

그룹 방탄소년단(BTS) 뷔가 예비군 훈련에서 우수한 성적을 거둬 조기 퇴소했다는 목격담이 나왔다.지난 23일 한 온라인 커뮤니티에는 '방탄소년단 뷔 예비군 훈련 목격담'이라는 제목의 글이 게재됐다. 뷔는 최근 전역 후 첫 예비군 훈련에 참석한 것으로 알려졌다.작성자는 "뷔를 지지난주 강남·서초 과학화 예비군 전투단에서 만났다"며 "다른 예비군들은 휴대전화를 보면서 대충 훈련하는 분위기였는데 뷔만 열심히 참여했다"고 주장했다. 이어 "모의전투에서 5킬을 기록해 오후 4시에 먼저 귀가했다"고 전했다.다른 누리꾼도 비슷한 경험을 공유했다. 그는 "예비군 훈련장에서 뷔를 봤는데 전투 훈련에서 5킬 이상 기록하고 가장 먼저 퇴소하는 모습을 보고 멋지다고 생각했다"고 밝혔다.목격담이 알려지자 누리꾼들은 "멋지다", "상남자", "특임대 출신답다", "대만 야시장에서 사격하던 모습을 보니 이해된다" 등의 반응을 보였다.앞서 뷔는 지난 12일 자신의 SNS에 "대충 이러고 살아요"라는 글과 함께 근황 사진 여러 장을 올렸다. 사진에는 전투복 차림으로 예비군 훈련에 참석한 뷔의 모습이 담겼다. 뷔가 착용한 군복에는 '특급 전사', '대한민국 육군' 등의 문구가 부착돼 있었다.한편, 뷔는 지난해 6월 10일 육군 제2군단 군사경찰 특수임무대에서 병장으로 만기 전역했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr