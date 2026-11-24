이지영이 수능 등급컷을 정확히 예측한 일과를 공개했다. / 사진='짠한형' 유튜브 캡처

이지영이 수능 등급컷을 정확히 예측한 일과를 공개했다. / 사진='짠한형' 유튜브 캡처

사회탐구 일타강사 이지영이 수능 등급컷을 단 3분 만에 정확히 예측했던 비하인드 스토리를 공개했다.지난 23일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '이지영. 완강 후 바로 찾아온 일타강사'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이지영이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.이지영은 2024년 수능에서 생활과 윤리 문제를 라이브 방송 중 3~4분 만에 푼 뒤 등급컷을 정확히 예측했을 때를 언급했다. 당시 대형 입시업체들의 빅데이터 분석도 못 맞혔던 수능 등급컷을 단 몇 분 만에 맞혀 많은 화제가 됐다.이지영은 "그해 수능이 유독 쉬웠다"며 "문제를 쭉 보면서 아이들이 어려워했을 만한 것, 최상위권 학생들이 틀릴 만한 것들을 살펴보면 등급컷이 나온다. 그래서 그렇게 빨리 얘기한 것"이라고 설명했다. 이어 "그때 아마 모든 대형 사이트에서 예측이 틀렸고 나만 맞았던 것으로 기억한다"라고 말했다. 당시 이지영은 "2등급이 증발할 거다. 만점자가 11% 이상 나올 것"이라고 예상했다.이지영은 지난 19일 치러진 2027학년도 수능에서도 유튜브 실시간 방송을 통해 문제를 풀고 예상 등급컷을 공개했다. 그는 회사에서 실시간 방송 진행을 만류했지만 불안해할 학생들을 생각해 방송을 진행했다고 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr