사진 = 표예진 인스타그램

사진 = 표예진 인스타그램

사진 = 표예진 인스타그램

배우 표예진이 편안한 차림으로 여유로운 일상을 즐기는 모습을 공개했다.표예진은 최근 자신의 인스타그램에 "너무너무 대단한 지은쌤! 너무 좋아서 집에 안가고 싶었어요😌ALL I NID IS NID🤎"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 표예진은 짙은 브라운 컬러의 오버사이즈 후드티를 입고 카메라를 향해 은은한 미소를 짓고 있다. 후드를 깊숙이 눌러쓴 채 앞머리와 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습으로 화장기 없는 듯한 맑은 얼굴과 또렷한 이목구비가 눈길을 끈다. 뒤편 거울에는 검은색 바지를 입고 휴대전화를 들어 올린 표예진의 뒷모습까지 담겨 편안한 스타일링을 보여준다.이어진 사진에서 표예진은 푸른 조명이 비치는 공간에 몸을 비스듬히 누운 채 휴대전화로 셀카를 촬영하고 있다. 넉넉한 회색 반소매 상의에 머리카락을 자연스럽게 풀어놓은 표예진은 한쪽 팔을 길게 뻗어 휴대전화를 들고 있다. 입술을 살짝 내민 표정과 얼굴을 물들이는 강렬한 블루 조명이 어우러져 독특한 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 표예진은 분홍빛 조명으로 가득한 공간에서 거울 셀카를 남기고 있다. 브라운 컬러의 후드티를 입고 양손으로 휴대전화를 든 채 거울을 바라보는 모습이다. 이마를 덮은 가지런한 앞머리와 자연스럽게 흘러내린 긴 머리카락이 어우러져 수수하면서도 사랑스러운 매력을 드러낸다. 휴대전화 너머로 살짝 드러난 눈매와 은은한 미소도 시선을 사로잡는다.최근 표예진은 KBS 2TV '드라마스페셜 2026 사운드:트랙'의 두 번째 단막극 '연극이 끝난 후'에서 시사 프로그램 PD 나혜미 역을 맡아 시청자들과 만났다. 극 중 나혜미는 폐지를 앞둔 어린이 프로그램 '빙구와 뱅구'로 발령받은 뒤 동료들과 부딪히고 소통하며 성장하는 인물이다. 표예진은 냉철한 직업인의 모습부터 주변 사람들을 이해하고 마음을 여는 과정까지 그려내며 이기택과 연기 호흡을 맞췄다.한편 표예진은 '연극이 끝난 후'를 통해 새로운 연기 변신을 선보인 데 이어 SNS에서도 다양한 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr