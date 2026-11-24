사진 = 이지훈 인스타그램

사진 = 이지훈 인스타그램

가수 겸 배우 이지훈이 아내 아야네의 둘째 딸 출산 소식을 전하며 네 식구가 된 기쁨을 나눴다.이지훈은 최근 자신의 인스타그램에 "세상에 이런 순간이 또 있을까요🥰한 생명이 세상에 태어나는 순간 우리는 또 하나의 기적을 만났습니다"며 "긴 기다림과 설렘, 걱정과 기도… 그 모든 시간이 오늘 이 한 순간을 위해 있었나 봅니다"고 감격했다.이어 "작은 손으로 세상에 인사를 건넨 너 그리고 그 누구보다 위대한 사랑으로 너를 세상에 데려와 준 엄마 아빠는 그저 곁에서 바라보며 감사하고 또 감사했습니다🙏 사랑하는 우리 복복이 세상에 와줘서 고마워 네가 걸어갈 모든 날에 사랑이 함께하길 우리 가족에게 와준 가장 큰 선물🥰Welcome to the world 아빠가 평생 사랑할게 ❤️기도로 함께 해 주신 여러분 진심으로 감사드립니다🙏💜"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이지훈은 파란색 의료용 가운과 수술모, 마스크를 착용한 채 아내 아야네와 갓 태어난 둘째 딸 곁으로 얼굴을 가까이하고 있다. 분홍색 천에 감싸인 아기에게 손을 올린 이지훈은 카메라를 바라보고 있으며, 병원 침대에 누운 아야네는 아기를 품에 안고 환하게 미소 짓고 있다.이어진 사진에서 아야네는 분홍색 천에 감싸인 둘째 딸을 얼굴 가까이 안은 채 카메라를 바라보고 있다. 머리카락을 자연스럽게 늘어뜨린 아야네는 눈을 동그랗게 뜨고 입을 크게 벌리며 밝은 표정을 짓고 있다.이를 본 팬들은 "정말 너무 소중하고 감격스러운 순간이네요", "늘 응원합니다", "너무 너무 축하해요", "화이팅", "아이 둘 아빠의 무게감은 또 다르겠지만 행복이 5배는 됩니다", "우와우와 축하드립니다" 등의 댓글을 달았다.이지훈과 아야네는 지난 23일 둘째 딸을 품에 안으며 두 아이의 부모가 됐다. 아야네 역시 출산 당일 유도분만을 위해 병원을 찾은 사실을 알렸다. 당시 아야네는 촉진제를 맞은 지 한 시간 반이 지났지만 자궁문이 2cm도 열리지 않았다며 분만 진행 상황을 직접 공개했다. 이후 같은 날 둘째 딸을 출산하면서 이지훈 부부는 기다리던 가족의 탄생을 알리게 됐다.특히 두 사람은 첫째 딸 루희를 얻은 뒤 둘째를 준비하는 과정에서 두 차례 유산을 겪었다. 이후 네 번째 배아 이식 끝에 둘째 임신에 성공한 것으로 알려져 이번 출산 소식에 축하가 이어지고 있다.한편 이지훈은 둘째 딸의 탄생으로 네 식구가 된 가운데 KBS 2TV 드라마 '문무'에서 비담 역을 맡아 연기 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr