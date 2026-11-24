남대문 스카프 아저씨와 붕어빵 청년이 '생활의 달인'에 소개됐다. / 사진=SBS '생활의 달인' 방송 캡처, SBS 제공

사진=SBS '생활의 달인' 방송 캡처

SBS '생활의 달인'이 온라인상에서 화제가 된 인물을 연달아 조명하고 있다. 다만 이들의 남다른 기술과 노하우보다 SNS에서 주목받은 이유가 부각되면서 프로그램 본래 취지에 걸맞은 콘텐츠를 선보이고 있는지 돌아볼 필요가 있다는 지적이 나온다.'생활의 달인'은 최근 남대문시장에서 스카프를 판매하는 이른바 '남대문 스카프 아저씨'를 소개했다. 이 인물은 스카프 6장을 1만 원에 판매하는 상인이다. 손님들에게 구매를 권하기보다 구매를 만류하는 장사 방식으로 SNS에서 화제를 모았다.또 그룹 아스트로 멤버이자 배우인 차은우를 닮은 외모로 SNS에서 화제가 된 '붕어빵 청년'이 지난 23일 전파를 탔다. 올해 25세인 그는 붕어빵 장사를 시작한 지 3년이 채 되지 않았다. 방송에선 그의 외모와 가게 앞에 길게 늘어선 대기 줄, 손님들이 몰리는 이유와 장사를 시작하게 된 계기 등이 다뤄졌다.남대문 스카프 아저씨에 이어 붕어빵 청년까지 '생활의 달인'은 최근 온라인에서 화제를 모은 인물들을 연이어 소개했다. 물론 이들이 SNS에서 유명해졌다는 이유만으로 달인의 자격이 없다고 볼 수는 없다. 다만 이들의 기술과 노하우보다 대중의 관심을 끈 사연에 무게가 실린다면 프로그램의 차별성이 희미해질 수 있다.'생활의 달인'은 2005년 첫 방송 이후 20년 넘게 명맥을 이어온 장수 프로그램이다. 오랜 시간 한 분야에 종사하며 자신만의 기술과 노하우를 쌓아온 사람들, 남다른 숙련도와 끈기로 일가를 이룬 이들을 소개하며 시청자들의 사랑을 받아왔다. 평범한 일상에서 쉽게 지나칠 수 있는 특별한 기술과 장인정신을 조명한다는 점은 프로그램의 강력한 경쟁력이었다.그러나 최근 몇 년 사이 프로그램이 소개하는 인물과 소재에는 조금씩 변화가 나타나고 있다. 전통적인 의미의 장인뿐 아니라 독특한 레시피를 가진 맛집, SNS에서 화제가 된 인물, 뛰어난 장사 수완으로 손님을 끌어모으는 자영업자 등으로 소재의 범위가 넓어졌다.외연 확장에 따라 다양한 코너가 마련되기도 했다. 맛집을 찾아다니며 숨은 조리 비법을 소개하는 '은둔식달', 여러 제빵사와 베이커리의 기술과 맛을 비교하는 '빵의 전쟁' 등이 대표적이다. 이 역시 음식에 담긴 기술과 노하우를 조명한다는 점에서 프로그램의 취지와 맞닿아 있지만, 맛집 자체의 인기나 순위가 강조될 경우 달인 발굴이라는 본래 목적이 흐려질 수 있다.시청자들이 '생활의 달인'에 기대하는 것은 흥미로운 인물이나 특별한 맛집 소개에 그치지 않는다. 오랜 시간 한 분야에 몸담은 사람에게서 발견할 수 있는 남다른 기술과 노력, 그 과정에서 만들어진 특별한 노하우가 프로그램의 본래 정체성이다. 유명한 사람을 찾아내는 것과 평범한 사람에게서 특별한 기술을 발견하는 것은 다르다.일부 시청자들 사이에서는 프로그램의 변화에 대한 비판도 나온다. "'생활의 달인'은 점점 맛집 소개 방송이 되네", "이게 '생활의 달인'이냐 'VJ특공대'냐" 등의 반응이다. 프로그램이 소개하는 인물들의 화제성에 비해 이들만의 기술과 전문성이 충분히 부각되지 않는다는 아쉬움이다.물론 달인을 발굴하는 일이 쉽지만은 않다. 20년 넘게 수많은 분야의 인물과 기술을 소개해온 만큼 제작진 입장에서도 매주 새로운 달인을 찾아내는 데 현실적인 어려움이 있을 수 있다. 시대가 달라지고 시청자들의 관심사도 변화한 만큼 프로그램이 소재와 형식을 확장하는 것도 자연스러운 흐름으로 볼 수 있다.다만 다양한 인물과 이야기를 소개하는 것과 그들의 어떤 면을 '달인'의 가치로 보여줄 것인지는 별개의 문제다. 남대문 스카프 아저씨에게는 오랜 장사 경험에서 쌓인 판매 노하우가 있을 수 있고, 붕어빵 청년에게도 자신만의 기술과 노력이 있을 것이다. 중요한 것은 이들이 얼마나 유명한가가 아니라 무엇을 남들보다 특별하게 해내는가다.변화하는 시대에 발을 맞추는 것도 방송가에선 중요한 부분이다. 하지만 새로운 소재를 발굴하는 과정에서도 '생활의 달인'이라는 이름이 가진 의미와 가치는 지켜야 한다. SNS에서 먼저 주목받은 사람을 소개하더라도 그를 화제의 인물이 아닌 달인으로 만드는 기술과 노하우를 보여줘야 한다. 시청자들이 '생활의 달인'에 기대하는 것은 단순히 유명한 사람을 만나는 일이 아니라 평범한 일상에서 특별한 능력을 발견하는 일이기 때문이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr