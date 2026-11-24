가수 강수지가 영상으로 두 달 만에 SNS 인사를 전했다. / 사진=강수지 SNS

가수 강수지가 두 달 만에 SNS 활동을 재개했다.강수지는 지난 23일 자신의 인스타그램에 "일상 속 작은 순간들을 조금 더 특별하게"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속 강수지는 집안으로 보이는 공간에서 카메라를 켜고 모습을 보였다. 옷장 앞에 선 그는 "강수지입니다"라고 인사하며 자신이 설립한 브랜드를 소개했다. 카메라가 눈높이보다 다소 높은 위치에 설치된 탓에 상반신만 화면에 담긴 모습이었다.이어 강수지는 근황을 전하는 대신 브랜드의 향후 사업 계획을 밝혔다. 그는 "현재 아로마 오일을 시작으로, 앞으로는 패브릭을 활용한 다양한 제품과 라이프스타일 아이템으로 영역을 넓혀가고자 한다"며 사업 확장에 대한 포부를 드러냈다.앞서 강수지는 유튜브 채널 '강수지tv 살며 사랑하며 배우며'에 4개월 전 마지막 영상을 올린 데 이어, SNS 활동도 지난 9월 이후 중단해 팬들의 걱정을 샀다.한편 강수지는 '보랏빛 향기', '시간 속의 향기' 등을 발표하며 1990년대 대표 청순 여가수로 큰 사랑을 받았다. 2018년 개그맨 김국진과 재혼했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr