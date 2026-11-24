/사진=그룹 알파드라이브원 공식 유튜브 채널

그룹 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE, ALD1)이 '2026 MAMA AWARDS'에서 선보인 무대의 안무 연습 영상을 공개했다.알파드라이브원은 지난 23일 0시 공식 유튜브 채널에 '2026 MAMA AWARDS'(2026 마마 어워즈) 퍼포먼스 연습 영상을 게재했다. 영상에는 시상식 무대에서 선보인 안무의 전체 구성과 멤버들의 움직임이 담겼다.영상에서 알파드라이브원은 'Diamond Hour'(다이아몬드 아워)를 시작으로 'Raw Flame'(로우 플레임), 'BORN DIRE'(본 다이어)까지 총 세 곡의 퍼포먼스를 이어갔다. 곡이 바뀔 때마다 안무의 강도와 분위기도 달라졌다. 특히 실제 시상식 무대에서는 카메라 움직임과 연출에 가려졌던 댄스 브레이크와 대형 변화를 연습 영상을 통해 확인할 수 있다.멤버들은 각 곡의 분위기에 맞춰 표정과 동작의 강약을 조절했다. 개인별 제스처와 표정 연기를 활용하는 동시에 단체 안무에서는 움직임을 맞추는 데 집중했다. 여러 곡을 연속으로 소화하는 과정에서도 군무의 대형을 유지하는 모습을 보여줬다.이번 '2026 MAMA AWARDS' 무대에는 댄서 모니카와 립제이가 퍼포먼스 디렉터로 참여했다. 두 사람은 알파드라이브원의 미니 2집 'UNBREAKABLE : 少年BEAST'(언브레이커블 : 소년비스트)에 담긴 이야기를 바탕으로 공연을 구성했다.무대는 'BEAST'의 탄생부터 각성에 이르는 과정을 표현하는 방식으로 전개됐다. 세 곡을 하나의 이야기로 연결하고 안무에 영화적인 연출을 접목했다. 이번에 공개된 연습 영상에서도 장면별로 달라지는 멤버들의 동작과 전체적인 안무 구성을 볼 수 있다.모니카와 립제이는 퍼포먼스의 전개와 동작을 구성하는 역할을 맡았다. 알파드라이브원은 이들이 설계한 안무를 바탕으로 곡마다 다른 분위기를 표현했다. 특히 댄스 브레이크와 단체 군무를 통해 멤버들 간의 호흡을 강조했다.영상을 접한 팬들은 "역시 올해 최고의 신인", "다시 봐도 레전드", "처음부터 끝까지 에너지가 하나도 안 떨어지고 꽉 차 있는 게 진짜 대단하다" 등의 반응을 남겼다.앞서 알파드라이브원은 '2026 멜론뮤직어워드'(MMA2026)에서도 메가크루 퍼포먼스를 펼쳤다. 다수의 댄서와 함께하는 대규모 군무를 중심으로 공연을 구성했다. 이어 '2026 MAMA AWARDS'에서는 세 곡을 하나의 서사로 연결하는 방식을 선택해 앞선 시상식과 다른 무대를 선보였다.수상 성과도 이어졌다. 알파드라이브원은 '2026 멜론뮤직어워드'에서 '올해의 신인'을, '2026 MAMA AWARDS'에서 '베스트 뉴 아티스트'를 받았다. 이로써 데뷔 첫해 국내외 시상식에서 총 19개의 트로피를 거머쥐었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr