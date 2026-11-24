사진=SM엔터테인먼트, 온라인 커뮤니티 갈무리

그룹 라이즈(RIIZE)의 출국 현장에서 한 여성을 강하게 밀친 남성을 상대로 폭행 혐의 고발장이 제출됐다.24일 한 시민은 인천국제공항경찰단에 영상 속 남성을 폭행 혐의로 고발했다고 밝혔다. 고발 대상은 매니저로 추정되는 남성 1명으로, 라이즈 멤버들은 포함되지 않았다.사건은 지난 18일 오전 인천국제공항 제2여객터미널에서 발생했다. 당시 라이즈는 미국 뉴욕으로 출국하기 위해 출국심사를 마친 뒤 면세구역을 이동했다. 멤버들 주변에는 휴대전화로 촬영하는 사람들이 몰려 있었다.이후 온라인에 공개된 영상에는 라이즈 멤버들에게 가까이 다가간 여성을 한 남성이 강하게 밀치는 모습이 담겼다. 여성은 구조물 방향으로 크게 밀려나며 균형을 잃었다.영상이 확산하자 연예인의 안전을 보호한다는 이유로 일반인에게 과도한 물리력을 행사한 것 아니냐는 비판이 제기됐다. 반면 팬들이 멤버들에게 지나치게 가까이 접근한 상황도 고려해야 한다는 의견이 나왔다.이런 가운데 한 시민이 영상 속 남성에 대한 수사를 요청했다. 고발인은 "11월 24일 문서24를 통해 인천국제공항경찰단에 「형법」 제260조제1항의 폭행 혐의로 고발장을 제출했으며, 같은 날 오전 7시 47분 해당 문서가 접수된 사실을 확인했다. 고발 대상은 공개 영상에 등장하는 성명불상 남성 1명으로 한정했다"고 밝혔다.문서24는 국민이 행정기관 등에 전자문서를 제출할 수 있는 온라인 서비스다. 다만 전자문서 접수 사실만으로 형사사건이 정식 수리됐거나 담당 수사관이 배정됐다고 볼 수는 없다. 고발인 역시 "고발 수리 및 사건 배당에 관한 안내를 요청하기 위해 별도로 제출한 국민신문고 민원의 처리부서도 인천국제공항경찰단 수사과로 지정됐다. 다만 형사사건 자체의 수리 및 배당 여부는 아직 확인되지 않았다"고 설명했다.고발 이유에 대해서는 "이번 고발은 여성에게 가해진 강한 밀침이 「형법」 제260조제1항의 폭행에 해당할 수 있다는 판단에 따른 것이다"라고 밝혔다. 이어 "폭행죄는 상해 발생을 필수 요건으로 하지 않지만, 당시 인파의 이동과 여성의 접근 경위, 경고 여부, 밀침의 필요성과 상당성 등은 수사를 통해 확인해야 한다"고 덧붙였다.영상 속 남성의 신분도 확인이 필요하다. 온라인상에서는 이 남성이 매니저일 것이라는 추측이 이어졌지만, 연예기획사 소속 직원인지 외부 경호업체 관계자인지는 밝혀지지 않았다.이와 관련해 고발인은 "영상 속 남성이 연예기획사 직원인지, 또는 「경비업법」상 신변보호업무를 수행하는 경비원(경호원)인지도 확인 대상이다"라고 밝혔다. 또 "법정 경비원으로 확인되면 같은 법 제15조의2 및 제28조에 따른 경비업무 범위 일탈 여부를 검토하고, 별도의 지시자가 확인될 경우 그 구체적인 관여행위도 조사해 줄 것을 요구했다"고 설명했다.고발인은 당시 상황을 확인할 수 있는 공항 폐쇄회로(CC)TV 영상 등 객관적인 증거 확보도 요청했다. 그는 "이에 고발인은 관련 영상이 보관기간 경과로 소실되기 전에 수사기관이 촬영 및 저장 여부를 신속히 확인하고, 존재하는 영상과 현장기록을 적법하게 확보하고 보존해 피해 여성의 이동 경위와 구조물 접촉 여부를 대조하는 것이 중요하다고 판단해 고발에 나섰다"고 밝혔다.인천국제공항공사는 연예인 출입국 시 신변보호 업무를 수행하는 경비원을 배치할 경우 경비업체의 공항 이용계획서를 사전에 제출하도록 안내하고 있다. 지난해 9월에는 인천공항경찰단과 경비업체 등이 참여한 간담회에서 공항 내 경호 지침을 공유하기도 했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr