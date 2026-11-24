그룹 라이즈(RIIZE)의 출국 현장에서 한 여성을 강하게 밀친 남성을 상대로 폭행 혐의 고발장이 제출됐다.
24일 한 시민은 인천국제공항경찰단에 영상 속 남성을 폭행 혐의로 고발했다고 밝혔다. 고발 대상은 매니저로 추정되는 남성 1명으로, 라이즈 멤버들은 포함되지 않았다.
사건은 지난 18일 오전 인천국제공항 제2여객터미널에서 발생했다. 당시 라이즈는 미국 뉴욕으로 출국하기 위해 출국심사를 마친 뒤 면세구역을 이동했다. 멤버들 주변에는 휴대전화로 촬영하는 사람들이 몰려 있었다.
이후 온라인에 공개된 영상에는 라이즈 멤버들에게 가까이 다가간 여성을 한 남성이 강하게 밀치는 모습이 담겼다. 여성은 구조물 방향으로 크게 밀려나며 균형을 잃었다.
영상이 확산하자 연예인의 안전을 보호한다는 이유로 일반인에게 과도한 물리력을 행사한 것 아니냐는 비판이 제기됐다. 반면 팬들이 멤버들에게 지나치게 가까이 접근한 상황도 고려해야 한다는 의견이 나왔다.
이런 가운데 한 시민이 영상 속 남성에 대한 수사를 요청했다. 고발인은 "11월 24일 문서24를 통해 인천국제공항경찰단에 「형법」 제260조제1항의 폭행 혐의로 고발장을 제출했으며, 같은 날 오전 7시 47분 해당 문서가 접수된 사실을 확인했다. 고발 대상은 공개 영상에 등장하는 성명불상 남성 1명으로 한정했다"고 밝혔다.
문서24는 국민이 행정기관 등에 전자문서를 제출할 수 있는 온라인 서비스다. 다만 전자문서 접수 사실만으로 형사사건이 정식 수리됐거나 담당 수사관이 배정됐다고 볼 수는 없다. 고발인 역시 "고발 수리 및 사건 배당에 관한 안내를 요청하기 위해 별도로 제출한 국민신문고 민원의 처리부서도 인천국제공항경찰단 수사과로 지정됐다. 다만 형사사건 자체의 수리 및 배당 여부는 아직 확인되지 않았다"고 설명했다.
고발 이유에 대해서는 "이번 고발은 여성에게 가해진 강한 밀침이 「형법」 제260조제1항의 폭행에 해당할 수 있다는 판단에 따른 것이다"라고 밝혔다. 이어 "폭행죄는 상해 발생을 필수 요건으로 하지 않지만, 당시 인파의 이동과 여성의 접근 경위, 경고 여부, 밀침의 필요성과 상당성 등은 수사를 통해 확인해야 한다"고 덧붙였다.
영상 속 남성의 신분도 확인이 필요하다. 온라인상에서는 이 남성이 매니저일 것이라는 추측이 이어졌지만, 연예기획사 소속 직원인지 외부 경호업체 관계자인지는 밝혀지지 않았다.
이와 관련해 고발인은 "영상 속 남성이 연예기획사 직원인지, 또는 「경비업법」상 신변보호업무를 수행하는 경비원(경호원)인지도 확인 대상이다"라고 밝혔다. 또 "법정 경비원으로 확인되면 같은 법 제15조의2 및 제28조에 따른 경비업무 범위 일탈 여부를 검토하고, 별도의 지시자가 확인될 경우 그 구체적인 관여행위도 조사해 줄 것을 요구했다"고 설명했다.
고발인은 당시 상황을 확인할 수 있는 공항 폐쇄회로(CC)TV 영상 등 객관적인 증거 확보도 요청했다. 그는 "이에 고발인은 관련 영상이 보관기간 경과로 소실되기 전에 수사기관이 촬영 및 저장 여부를 신속히 확인하고, 존재하는 영상과 현장기록을 적법하게 확보하고 보존해 피해 여성의 이동 경위와 구조물 접촉 여부를 대조하는 것이 중요하다고 판단해 고발에 나섰다"고 밝혔다.
인천국제공항공사는 연예인 출입국 시 신변보호 업무를 수행하는 경비원을 배치할 경우 경비업체의 공항 이용계획서를 사전에 제출하도록 안내하고 있다. 지난해 9월에는 인천공항경찰단과 경비업체 등이 참여한 간담회에서 공항 내 경호 지침을 공유하기도 했다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
24일 한 시민은 인천국제공항경찰단에 영상 속 남성을 폭행 혐의로 고발했다고 밝혔다. 고발 대상은 매니저로 추정되는 남성 1명으로, 라이즈 멤버들은 포함되지 않았다.
사건은 지난 18일 오전 인천국제공항 제2여객터미널에서 발생했다. 당시 라이즈는 미국 뉴욕으로 출국하기 위해 출국심사를 마친 뒤 면세구역을 이동했다. 멤버들 주변에는 휴대전화로 촬영하는 사람들이 몰려 있었다.
이후 온라인에 공개된 영상에는 라이즈 멤버들에게 가까이 다가간 여성을 한 남성이 강하게 밀치는 모습이 담겼다. 여성은 구조물 방향으로 크게 밀려나며 균형을 잃었다.
영상이 확산하자 연예인의 안전을 보호한다는 이유로 일반인에게 과도한 물리력을 행사한 것 아니냐는 비판이 제기됐다. 반면 팬들이 멤버들에게 지나치게 가까이 접근한 상황도 고려해야 한다는 의견이 나왔다.
이런 가운데 한 시민이 영상 속 남성에 대한 수사를 요청했다. 고발인은 "11월 24일 문서24를 통해 인천국제공항경찰단에 「형법」 제260조제1항의 폭행 혐의로 고발장을 제출했으며, 같은 날 오전 7시 47분 해당 문서가 접수된 사실을 확인했다. 고발 대상은 공개 영상에 등장하는 성명불상 남성 1명으로 한정했다"고 밝혔다.
문서24는 국민이 행정기관 등에 전자문서를 제출할 수 있는 온라인 서비스다. 다만 전자문서 접수 사실만으로 형사사건이 정식 수리됐거나 담당 수사관이 배정됐다고 볼 수는 없다. 고발인 역시 "고발 수리 및 사건 배당에 관한 안내를 요청하기 위해 별도로 제출한 국민신문고 민원의 처리부서도 인천국제공항경찰단 수사과로 지정됐다. 다만 형사사건 자체의 수리 및 배당 여부는 아직 확인되지 않았다"고 설명했다.
고발 이유에 대해서는 "이번 고발은 여성에게 가해진 강한 밀침이 「형법」 제260조제1항의 폭행에 해당할 수 있다는 판단에 따른 것이다"라고 밝혔다. 이어 "폭행죄는 상해 발생을 필수 요건으로 하지 않지만, 당시 인파의 이동과 여성의 접근 경위, 경고 여부, 밀침의 필요성과 상당성 등은 수사를 통해 확인해야 한다"고 덧붙였다.
영상 속 남성의 신분도 확인이 필요하다. 온라인상에서는 이 남성이 매니저일 것이라는 추측이 이어졌지만, 연예기획사 소속 직원인지 외부 경호업체 관계자인지는 밝혀지지 않았다.
이와 관련해 고발인은 "영상 속 남성이 연예기획사 직원인지, 또는 「경비업법」상 신변보호업무를 수행하는 경비원(경호원)인지도 확인 대상이다"라고 밝혔다. 또 "법정 경비원으로 확인되면 같은 법 제15조의2 및 제28조에 따른 경비업무 범위 일탈 여부를 검토하고, 별도의 지시자가 확인될 경우 그 구체적인 관여행위도 조사해 줄 것을 요구했다"고 설명했다.
고발인은 당시 상황을 확인할 수 있는 공항 폐쇄회로(CC)TV 영상 등 객관적인 증거 확보도 요청했다. 그는 "이에 고발인은 관련 영상이 보관기간 경과로 소실되기 전에 수사기관이 촬영 및 저장 여부를 신속히 확인하고, 존재하는 영상과 현장기록을 적법하게 확보하고 보존해 피해 여성의 이동 경위와 구조물 접촉 여부를 대조하는 것이 중요하다고 판단해 고발에 나섰다"고 밝혔다.
인천국제공항공사는 연예인 출입국 시 신변보호 업무를 수행하는 경비원을 배치할 경우 경비업체의 공항 이용계획서를 사전에 제출하도록 안내하고 있다. 지난해 9월에는 인천공항경찰단과 경비업체 등이 참여한 간담회에서 공항 내 경호 지침을 공유하기도 했다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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