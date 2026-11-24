조인성과 구교환이 '청룡영화제' 두 부문에서 경쟁한다. / 사진=텐아시아DB

'호프'와 '가능한 사랑'에 출연한 조인성. / 사진제공=플러스엠, 넷플릭스

'군체'와 '폭설'에 출연한 구교환. / 사진제공=쇼박스

배우 조인성과 구교환이 제47회 청룡영화상 남우주연상과 남우조연상 후보에 나란히 이름을 올렸다. 올해 다작 행보를 이어온 두 배우는 서로 다른 색깔의 연기를 선보이며 두 부문에서 동시에 경쟁하게 됐다.오는 25일 열리는 제47회 청룡영화상에서 주·조연상 후보에 동시에 오른 배우는 조인성과 구교환 두 사람뿐이다. 조인성은 '호프'(감독 나홍진), '가능한 사랑'(감독 이창동)으로, 구교환은 '만약에 우리'(감독 김도영), '군체'(감독 연상호)로 각각 두 부문의 후보에 올랐다.조인성은 올해 한국 영화계를 대표하는 감독들의 작품에 잇달아 출연하며 스크린에서 존재감을 보여줬다. 류승완 감독의 '휴민트'를 시작으로 나홍진 감독의 '호프', 이창동 감독의 '가능한 사랑'까지 각기 다른 캐릭터를 선보였다.'호프'에서는 마을에 나타난 괴생명체를 쫓는 청년 성기를 연기했다. 그는 세련된 이미지를 벗어던지고 투박한 외양과 거친 몸짓으로 인물을 표현했다. '가능한 사랑'에서는 부유한 자본가 상우로 분했다. 친절한 말투와 여유로운 태도 속에서 타인을 향한 무심함과 우월감을 나타냈다. 노골적인 적대감을 보여주지 않고도 관객에게 묘한 불편함을 안겼다는 평가를 받았다.'호프'와 '가능한 사랑'은 해외 영화제에서도 두각을 나타냈다. 각각 칸국제영화제와 베니스국제영화제 경쟁 부문에 초청됐다. '가능한 사랑'은 베니스국제영화제 심사위원대상(은사자상)을 받았으며 현재 오스카 레이스를 이어가고 있다. 조인성은 지난 4일 열린 제46회 한국영화평론가협회상에서 '호프'로 남우주연상을 받기도 했다.구교환 역시 영화와 드라마를 넘나들며 바쁜 한 해를 보냈다. 지난해 12월 31일 개봉한 '만약에 우리'를 시작으로 '군체', '부활남: 더 레드'(감독 백종열), '폭설'(감독 홍의정·박선우)까지 네 편의 영화로 관객과 만났다. 데뷔 후 처음으로 TV드라마 주연을 맡은 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'에서도 열연을 펼쳤다.특히 '만약에 우리'에서는 10년 만에 옛 연인과 재회하는 은호 역을 맡아 사랑에 서툰 20대 청년의 모습부터 시간이 흐른 뒤 옛 연인을 마주한 남자의 복잡한 감정까지 표현했다. 사랑과 이별의 감정을 현실적으로 그려내며 정통 멜로에서도 경쟁력을 입증했다. 반면 '군체'에서는 생물학 박사 서영철로 분해 기괴한 표정과 독특한 대사 호흡으로 인물의 광기를 표현했다.'만약에 우리'는 약 260만명의 관객을 동원하며 2019년 이후 개봉한 국내 멜로 영화 가운데 가장 좋은 흥행 성적을 거뒀다. '군체'는 제79회 칸국제영화제 미드나잇 스크리닝 부문에 초청된 데 이어 국내에서 약 595만명의 관객을 동원했다. 지난 18일 개봉한 '폭설'이 개봉 첫 주말 박스오피스 1위에 오르는 등 연말까지 활약을 이어가고 있다.조인성이 세계관도 장르도 다른 인물을 표현하며 저마다 다른 결의 연기를 선보였다면, 구교환은 자신만의 독특한 말투와 개성 있는 몸짓을 적극적으로 활용하거나 덜어내는 방식으로 연기 영역을 확장했다. 다만 두 배우의 수상을 기대하기는 아직 이르다.올해는 특히 '왕과 사는 남자'(감독 장항준)를 비롯해 한국 영화 흥행작이 잇달아 탄생한 데다 해외 영화제에서 작품성을 인정받은 영화도 다수 후보에 올라 수상자를 예측하기 어려운 상황이다. 두 사람을 외에 남우주연상 후보에는 유해진, 박해일, 설경구가 이름을 올렸고 남우조연상 부문에서는 오정세, 음문석, 이민호와 경쟁을 펼친다. 단순히 출연작 수가 많은 것을 넘어 작품마다 다른 얼굴로 깊은 인상을 남긴 두 배우가 올해의 연기 성과를 수상으로 이어갈 수 있을지 주목된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr