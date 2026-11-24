정준하가 아들 로하 군을 언급했다. / 사진='동상이몽' 선공개 영상 캡처

정준하가 아들 로하 군을 언급했다. / 사진='동상이몽' 선공개 영상 캡처

방송인 정준하와 오정태가 '동상이몽2 - 너는 내 운명'에서 자녀들의 남다른 재능을 자랑했다.지난 23일 SBS 공식 유튜브 채널에는 24일 방송되는 '동상이몽2 - 너는 내 운명' 선공개 영상이 게재됐다. 공개된 영상 속 정준하와 오정태는 스페셜 게스트로 스튜디오에 등장했다.정준하는 2013년생 아들 로하 군을 소개했다. 김구라는 로하 군에 대해 "인물도 좋고 춤도 잘 추고 노래도 잘하고 말도 잘하더라"며 아낌없는 칭찬을 건넸다. 이에 정준하는 "아들이 국제 학교에 다니니까 4개국어를 한다"며 "영어, 일본어, 한국어는 원어민처럼 하고 중국어도 한다"라고 밝혀 감탄을 자아냈다.김구라는 "정준하도 고기 주문할 때 일어 잘 하던데"라고 말했고 이지혜는 "식당에서는 12개국어 다 하실 수 있는 거 아니냐"라고 언급해 웃음을 자아냈다.오정태 역시 영재로 소문난 첫째 딸의 근황을 공개했다. 과거 과학고등학교에 진학했던 오정태의 첫째 딸은 16세의 어린 나이에 조기 입학으로 명문대학교에 최종 합격한 것으로 알려졌다. 특히 오정태는 딸의 대학 합격 증서를 직접 들고나와 방송 최초로 공개하며 자랑스러워했다.'동상이몽2 - 너는 내 운명'은 매주 화요일 밤 10시 40분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr