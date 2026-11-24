배우 설인아가 '나의 유죄인간' 종영을 앞두고 남장 연기에 도전한 소감을 전했다. / 사진제공=골드메달리스트

배우 설인아가 '나의 유죄인간' 종영을 앞두고 남장 연기에 도전한 소감을 전했다. / 사진제공=tvN

배우 설인아가 '나의 유죄인간' 종영을 앞두고 남장 연기에 도전한 소감을 전했다. 앞서 윤은혜가 2007년 방송된 MBC 드라마 '커피프린스 1호점'에서 남장 여자 캐릭터를 연기해 주목받았던 만큼, 약 20년 만에 비슷한 설정에 도전한 설인아의 변신에도 관심이 쏠렸다.설인아는 24일 종영하는 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간'에서 특수부대 출신 형사 강재희 역을 맡았다. 극 중 강재희는 살인 사건의 진실을 파헤치기 위해 남자로 위장한 채 재벌 3세 윤이준(임시완 분)의 수행비서로 잠입하는 인물이다.설인아는 캐릭터를 위해 머리를 짧게 자르고 걸음걸이와 자세, 시선 처리까지 세심하게 준비했다. 여기에 특수부대 출신 형사라는 설정에 맞춰 액션 연기에도 공을 들였다. 윤이준을 의심하며 접근했다가 점차 그를 이해하고 사랑하게 되는 과정에서는 두 인물의 관계 변화에 집중했다.설인아는 소속사 골드메달리스트를 통해 "강재희는 지금까지와는 또 다른 모습을 보여드릴 수 있었던 특별한 캐릭터였다"며 "새로운 도전이 많았던 만큼 배우로서도 많은 것을 배우고 성장할 수 있었던 작품"이라고 종영 소감을 밝혔다.남장 연기를 준비하는 과정에 대해 설인아는 "머리를 짧게 자르는 순간부터 재희라는 캐릭터에 한 발짝 더 가까워진 기분이었다"고 회상했다. 이어 "처음에는 거울을 보면서 저 자신도 조금 낯설었는데, 새로운 제 모습을 발견하는 재미가 있더라"고 덧붙였다.그는 "외적인 변화뿐 아니라 걸음걸이나 자세, 무게중심, 시선 처리까지 세세하게 신경 쓰려고 했다"며 "재희가 남자로 위장한 상황이 시청자분들께 자연스럽게 받아들여졌으면 했다"고 설명했다. 그러면서 "쉽지 않은 도전이었지만 그만큼 재미있고 의미 있는 경험이었다"고 말했다.남장이라는 설정을 표현하는 데 있어 중점을 둔 부분도 언급했다. 설인아는 "남장이라는 설정 자체보다 강재희라는 사람을 먼저 이해하려고 노력했다"며 "단순히 강한 모습만 보여드리기보다는 재희가 왜 그런 선택을 하고 행동하는지, 그 안에 어떤 감정이 있는지를 잘 전달하고 싶었다"고 이야기했다. 이어 "남자로 위장한 모습 역시 '남자를 어떻게 연기할까'보다는 '재희가 남자로 위장한다면 어떤 모습일까'를 중심으로 고민했다"고 밝혔다.액션 연기에 대한 이야기도 전했다. 앞서 박단희 감독은 제작발표회에서 설인아를 두고 "액션 팀보다 잘하는 여배우는 처음 봤다"고 평가한 바 있다. 이에 설인아는 "감독님께서 그렇게 말씀해 주셔서 정말 감사했고, 한편으로는 더 잘해야겠다는 책임감도 생겼다"고 답했다.그는 "재희는 특수부대 출신 형사인 만큼 액션이 단순히 멋있게 보이는 것보다 실제로 훈련받은 사람처럼 자연스럽고 설득력 있게 표현되는 게 중요하다고 생각했다"며 "움직임 하나하나를 정확하게 익히려고 노력했고, 체력 관리에도 신경을 많이 썼다"고 설명했다.상대역 임시완과의 호흡에 대해서는 "이준과 재희는 처음에는 서로를 의심하고 경계하지만, 점점 가까워지면서 서로에게 중요한 존재가 되는 인물들"이라며 "시완 배우님이 현장에서 다양한 감정과 반응을 보여주셔서 저도 그 순간에 더 집중할 수 있었다"고 말했다.두 사람의 관계에서 가장 중요한 감정으로 '신뢰'를 꼽았다. 설인아는 "재희 역시 처음에는 형사로서 이준을 바라보지만, 점점 한 사람으로서 그를 이해하고 지켜주고 싶다는 마음이 커지는 것 같다"며 "그런 변화가 갑작스럽게 느껴지지 않도록 작은 감정의 흐름을 놓치지 않으려고 노력했다"고 전했다.설인아는 이번 작품을 통해 새로운 역할에 도전하는 자신감도 얻었다고 밝혔다. 그는 "처음에는 잘 해낼 수 있을까 걱정도 했지만, 하나씩 준비하고 부딪히면서 조금 더 자신감을 얻을 수 있었다"며 "무엇보다 스스로 한계를 정하지 않고 도전하는 게 중요하다는 걸 다시 한번 느꼈다"고 털어놨다. 끝으로 "강재희와 '나의 유죄인간'을 사랑해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"며 "앞으로도 다양한 작품에서 새로운 모습으로 인사드리겠다"고 인사를 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr