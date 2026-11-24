리노가 과거 심각한 우울증과 공황장애로 위독한 상황을 겪었던 사연을 털어놨다./사진='이성미의 못간다'

드럼 연주가 겸 음악 프로듀서 리노가 과거 심각한 우울증과 공황장애로 위독한 상황을 겪었던 사연을 털어놨다.지난 23일 유튜브 채널 '이성미의못간다'에는 '우리 아이, 천국에서 다시 만날 거예요｜드러머 리노가 아픔 속에서도 하나님을 사랑하는 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 리노는 과거 공황장애가 찾아온 줄도 모른 채 극심한 심리적 고통에 시달렸다고 밝혔다. 병원을 찾았다가 심각한 우울증과 공황장애 진단을 받은 그는 "약을 처방받았지만 증세가 너무 심해 결국 분당제생병원에 손다리가 묶이고 재갈을 물린 채 한 달 동안 입원해 있었다"며 "당시 저를 도와주던 교회 청년들에게도 소리 지르고 물건을 부수며 큰 상처를 줬다"고 회상했다.병원을 나온 뒤에도 극심한 심리적 고통이 이어졌고, 결국 자택에서 의식을 잃고 심장이 멈추는 위기를 맞았다. 리노는 "심장이 멈춘 상태로 분당제생병원에 실려 가 보름 만에 깨어났다"며 "길을 가던 행인이 낌새가 이상해 내려와 봤다가 문밖으로 나와 있던 제 손을 보고 경찰에 신고했다"고 설명했다.발견 당시 이미 사망 판정을 받을 정도로 위독한 상태였다고. 리노는 "병원에서 이천에서 올라오던 어머니에게 전화해 '각오하고 오셔야 한다'고 했다더라. 의료진도 가망이 없다고 했는데 의식 없는 상태로 치료를 받다가 간신히 돌아왔다"고 말했다.기적적으로 의식을 되찾은 뒤에도 처음에는 "왜 살려놨느냐"며 원망이 컸고, 병원에서 나가기 위해 일부러 말을 잘 듣고 인사도 잘하며 괜찮은 척 연기까지 했다고 털어놨다. 이후 리노는 종교적 믿음을 통해 아픔을 극복하고 일상을 되찾았다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr