'징맨'으로 얼굴을 알린 헬스 트레이너 황철순이 전 연인에게 1550만원을 배상하게 됐다. 형사재판에서 실형을 선고받은 데 이어 민사재판 항소심에서도 피해자에 대한 배상 책임이 인정됐다.24일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사항소2-1부(김홍준·김연하·예지희 부장판사)는 황철순의 전 연인 A씨가 제기한 손해배상 청구 소송에서 원심 판단을 유지했다. 황철순은 1심 판결에 불복해 항소했으나 받아들여지지 않았다.배상액에는 폭행뿐만 아니라 명예훼손에 따른 위자료도 포함됐다. 재판부는 황철순이 유튜브를 통해 해명하는 과정에서 A씨의 사생활을 공개한 행위에도 배상 책임이 있다고 판단했다. 폭행과 명예훼손에 대한 위자료는 각각 700만원과 500만원으로 책정됐다. 여기에 치료비와 파손된 차량 및 휴대전화 수리비 등 350만원이 추가됐다.황철순은 2023년 8월 자택에서 당시 교제 중이던 A씨의 머리를 때리고 머리채를 잡아당긴 것으로 조사됐다. 두 달 뒤인 10월에는 전남 여수의 한 야외 주차장에서 A씨의 얼굴과 머리 등을 주먹과 발로 폭행했다. 이 과정에서 A씨의 차량과 휴대전화도 파손했다. A씨는 골절 등 전치 3주의 상해를 입었다.이후 A씨는 2024년 8월 신체적·정신적 피해와 명예훼손에 대한 배상을 요구하며 민사소송에 나섰다.황철순은 해당 사건으로 이미 복역한 바 있다. 폭행·폭행치상·재물손괴 혐의로 기소된 그는 2024년 7월 징역 1년을 선고받아 법정구속됐다. 같은 해 11월 열린 항소심에서는 범행을 인정하고 반성한 점 등이 고려돼 징역 9개월로 형량이 줄었다. 이후 형이 확정됐으며 지난해 1월 가석방됐다.한편 황철순은 피트니스 선수 출신으로 2011년부터 2016년까지 tvN '코미디빅리그'에서 징을 치는 역할인 '징맨'으로 출연해 인지도를 쌓았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr