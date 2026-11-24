사진제공=스타쉽엔터테인먼트, 아뮤즈

그룹 에이엔(AEN)이 축구 선수로 변신한 모습을 공개했다.에이엔은 최근 공식 채널을 통해 'AEN 2027 SEASON'S GREETINGS 'AEN : UNITED 2027''의 티저 영상과 콘셉트 사진을 선보였다.이번 콘셉트 사진은 축구 선수와 캐주얼 의상 등 두 가지 스타일로 구성됐다. 먼저 축구 선수 콘셉트에서는 멤버들이 하늘색과 흰색의 세로 줄무늬 유니폼에 검은색 반바지를 착용했다. 푸른 잔디와 골대, 축구공 등을 배경으로 촬영해 실제 축구팀의 단체 사진을 연상시키는 분위기를 연출했다.개인 사진에서는 멤버별로 다양한 소품과 포즈를 활용했다. 축구공을 베개처럼 베고 눕거나 골대에 몸을 기댄 채 카메라를 바라보는 모습이 담겼다. 메가폰을 들고 장난스러운 표정을 짓는가 하면, 호루라기를 입에 물고 정면을 응시하는 모습도 볼 수 있다. 멤버들은 각기 다른 표정과 자세로 자연스러운 분위기를 표현했다.또 다른 콘셉트에서는 넉넉한 크기의 티셔츠와 후드 의상을 착용했다. 축구 유니폼을 맞춰 입은 단체 사진과 달리 일상적인 옷차림을 활용해 편안한 분위기를 강조했다. 무대에서 보여준 강한 이미지와는 다른 모습을 담았다.함께 공개된 티저 영상에도 축구와 관련된 소품이 등장한다. 리더 지용은 축구공을 활용해 포즈를 취했고, 규현은 호루라기를 부는 모습으로 등장했다. 준서는 골대 앞에서 축구공을 들고 촬영에 나섰다. 하루는 메가폰, 카이라는 트로피를 활용했으며 보민과 하루토도 축구팀 콘셉트에 맞춰 각자의 모습을 선보였다.에이엔은 지난 8월 첫 번째 미니앨범 'A NEW ERA OF NOW'를 발매하고 데뷔했다. 타이틀곡 'X to Z (Next to me)'로 활동한 이들은 '2026 멜론뮤직어워드' 무대에 올랐다. '2026 코리아 그랜드 뮤직 어워즈'에서는 K팝 해외 아티스트상을 받았다.에이엔은 오는 12월 30일 일본 마쿠하리 멧세에서 개최되는 음악 페스티벌 'COUNTDOWN JAPAN 26/27'에 출연한다. 내년 1월 15일과 16일에는 일본 KT 제프 요코하마에서 팬콘서트 'AEN FANCON 2027 "AFTER SCHOOL"'을 연다.한편 에이엔은 데뷔 후 첫 시즌 그리팅인 'AEN 2027 SEASON'S GREETINGS 'AEN : UNITED 2027''을 선보인다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr