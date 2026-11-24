배우 배용준과 박수진 부부가 약 4년간의 하와이 생활을 마치고 한국으로 돌아온 것으로 알려졌다. / 사진=텐아시아DB

배우 배용준과 박수진 부부가 약 4년간의 하와이 생활을 마치고 한국으로 돌아온 것으로 알려졌다. / 사진=SNS

배우 배용준과 박수진 부부가 약 4년간의 하와이 생활을 마치고 한국으로 돌아온 것으로 알려졌다. 현재 두 자녀와 함께 서울 반포의 고급 아파트에 거주 중인 것으로 전해졌다.24일 OSEN 보도에 따르면 배용준·박수진 부부는 2022년부터 이어온 하와이 생활을 정리하고 올해 귀국했다. 두 사람은 자녀들과 상의한 끝에 한국행을 결정했으며, 특히 박수진이 귀국을 원했던 것으로 알려졌다.자녀들의 교육 환경도 달라졌다. 하와이에서 명문 사립학교에 다녔던 10세 아들과 8세 딸은 서울 소재 영국계 국제학교로 전학한 것으로 전해졌다. 배용준 부부는 과거 자녀들이 재학했던 하와이 학교에 연간 1400만~3600만원을 기부해 '펠로우' 등급 기부자 명단에 이름을 올리기도 했다.배용준의 연예계 복귀 계획은 없는 것으로 알려졌다. 그는 2018년 키이스트 지분을 SM엔터테인먼트에 매각한 뒤 배우 활동을 사실상 중단했다. 현재는 코스닥 상장사 블리츠웨이엔터테인먼트의 주요 주주로 활동 중인 것으로 전해졌다.배용준과 박수진은 2015년 7월 결혼해 2016년 아들을 낳았으며, 2018년 딸을 얻었다. 이후 2022년 하와이로 이주해 생활해 왔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr