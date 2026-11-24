'레베카'가 24일 개막한다. / 사진제공=EMK뮤지컬컴퍼니

'레베카'가 24일 개막한다. / 사진제공=EMK뮤지컬컴퍼니

국내 누적 관객 100만 명을 돌파한 뮤지컬 '레베카'가 3년 만에 관객들과 만난다. 초연부터 작품에 참여한 신영숙과 옥주현이 돌아오는 가운데 김우형, 민우혁, 이봄소리, 유연정 등이 새롭게 합류한다.뮤지컬 '레베카'는 24일 서울 충무아트센터 대극장에서 여덟 번째 시즌을 시작한다. 공연은 내년 3월 14일까지 이어진다.'레베카'는 대프니 듀 모리에의 동명 소설을 원작으로 한다. 막심 드 윈터와 결혼한 '나(I)'가 맨덜리 저택의 새 안주인이 된 뒤 죽은 레베카에게 집착하는 집사 댄버스 부인과 마주하며 벌어지는 이야기다. 앞서 1940년 알프레드 히치콕 감독이 영화로 제작해 아카데미 작품상을 받았다. 극작가 미하엘 쿤체와 작곡가 실베스터 르베이는 이를 뮤지컬로 옮겨 인물들의 심리 변화와 맨덜리 저택에 얽힌 비밀을 풀어냈다.2006년 오스트리아 빈 레이문드 극장에서 초연된 '레베카'는 세계 15개국에서 12개 언어로 공연됐다. 국내에는 2013년 처음 소개됐으며 일곱 차례 시즌을 거쳐 누적 관객 100만 명을 넘어섰다. 제7회 더 뮤지컬 어워즈에서는 연출상, 무대상, 조명상, 음향상, 여우조연상 등 5개 부문에서 수상했다.이번 시즌 맨덜리 저택의 주인이자 죽은 아내와 관련된 비밀을 간직한 막심 드 윈터 역은 김우형, 테이, 민우혁이 맡는다. 레베카에 대한 집착으로 저택의 새 안주인과 대립하는 댄버스 부인 역에는 신영숙, 옥주현, 이아름솔이 캐스팅됐다. 막심과 결혼한 뒤 맨덜리 저택에서 여러 사건을 겪으며 성장하는 '나(I)' 역은 이봄소리, 이지수, 유연정이 연기한다.레베카의 사촌 잭 파벨 역에는 최민철과 임정모, 반호퍼 부인 역에는 하은섬과 윤사봉, 베아트리체 역에는 류수화와 홍기주가 출연한다. 가일즈 역은 제병진, 프랭크 크롤리 역은 고철순과 임현준, 벤 역은 이종원, 줄리앙 대령 역은 김현웅과 김주호가 맡는다.신영숙은 2013년 국내 초연부터 여덟 번째 시즌까지 빠짐없이 참여하게 됐다. 옥주현 역시 초연 당시 맡았던 댄버스 부인으로 다시 무대에 오른다. 초연부터 총 다섯 시즌에 참여한 최민철과 2023년 10주년 공연에 출연했던 테이, 이지수, 임정모도 돌아온다.김우형과 민우혁, 이봄소리, 유연정은 이번 시즌을 통해 처음 '레베카'에 출연한다. 특히 이아름솔은 2017년 '레베카'에 앙상블로 참여한 이후 9년 만에 댄버스 부인 역을 맡게 됐다.'레베카'는 오는 2027년 3월 14일까지 서울 충무아트센터 대극장에서 공연된다. 24일에는 3차 티켓 예매가 시작된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr