사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

배우 박한별이 제주 귤밭에서 사랑스러운 매력이 돋보이는 근황을 공개했다.박한별은 최근 자신의 인스타그램에 "요즘 제주🍊"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박한별은 주황빛 귤이 주렁주렁 열린 나무를 배경으로 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 브라운 볼캡 아래로 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 핑크색 상의에 파스텔톤 꽃무늬 니트 조끼를 매치했다. 목 주변의 풍성한 털 장식이 포근한 느낌을 더하는 가운데, 수수한 차림에도 또렷한 이목구비와 맑은 피부가 돋보인다.이어진 사진에서 박한별은 고개를 살짝 들어 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 모자 챙 아래로 드러난 눈매와 자연스럽게 내려오는 긴 머리카락이 청순한 분위기를 자아낸다. 귤나무 사이에서 선보인 화사한 핑크빛 스타일링도 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 박한별은 초록빛 정원에 놓인 의자에 앉아 편안한 자세로 포즈를 취하고 있다. 한쪽 팔을 들어 머리 뒤에 손을 얹은 채 카메라를 바라보는 모습으로 핑크색 상하의에 꽃무늬 니트 조끼와 털 장식 부츠를 매치해 귀여운 매력을 살렸다. 다리를 길게 뻗고 앉은 자연스러운 자세에서도 늘씬한 실루엣이 드러난다.마지막 사진에서 박한별은 귤나무 아래 쪼그려 앉아 양손으로 얼굴을 감싼 채 입술을 동그랗게 내밀고 있다. 볼캡을 벗고 긴 머리를 늘어뜨린 모습으로 양 볼에 손을 댄 깜찍한 표정이 사랑스러움을 더한다. 핑크색 의상과 갈색 부츠가 어우러진 편안한 차림에서도 특유의 동안 미모가 돋보인다.이를 본 팬들은 "예뿌다", "제주도 귤 아름다워요", "너무 예뻐", "박한별씨는 아름다운미모예요", "너무너무 얼굴이 예뼤요", "역시 최근" 등의 댓글을 달았다.제주도에서 카페를 운영하고 있는 박한별은 최근 SNS를 통해 제주 곳곳을 여행하는 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다. 특히 지난달에는 자신이 운영하는 제주 카페에서 요가 클래스를 진행한다는 소식을 알리기도 했다. 박한별은 직접 제작한 안내판에 요가와 커피를 뜻하는 문구를 적어 소개하며 자연 속에서 즐길 수 있는 새로운 프로그램을 홍보했다.한편 박한별은 드라마 '밭에서 온 그대'와 숏드라마 '청소부의 두 번째 결혼' 등을 통해 연기 활동을 이어왔으며 현재 제주 카페 운영과 유튜브 채널 '박한별하나'를 병행하며 다양한 일상을 공유하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr