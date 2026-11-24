사진 = 전도연 인스타그램

사진 = 전도연 인스타그램

사진 = 전도연 인스타그램

사진 = 전도연 인스타그램

배우 전도연이 세련된 미모와 유쾌한 매력을 뽐냈다.전도연은 최근 자신의 인스타그램에 다양한 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 전도연은 머리카락을 뒤로 깔끔하게 묶은 헤어스타일로 카메라 앞에 모습을 드러냈다. 화이트 이너 위에 브라운 니트를 겹쳐 입은 편안한 차림에도 매끈한 얼굴선과 또렷한 이목구비가 돋보인다. 고개를 살짝 기울인 채 아래쪽을 바라보는 차분한 표정이 자연스러운 분위기를 더했다.이어진 사진에서 전도연은 붉은 리본과 금빛 장식으로 꾸며진 크리스마스트리 사이에 서서 환하게 웃고 있다. 블랙 롱코트를 걸치고 머리를 단정하게 묶은 모습으로, 얼굴 옆으로 내려온 한 가닥의 머리카락이 세련된 분위기를 살렸다. 화려한 트리 장식 사이에서도 밝은 미소가 시선을 끈다.또 다른 사진에서 전도연은 커다란 크리스마스트리 옆에서 두 팔을 머리 위로 들어 하트 모양을 만들고 있다. 양손을 둥글게 구부린 채 고개를 살짝 돌려 웃는 모습이 사랑스럽다. 길게 내려오는 블랙 코트와 여유로운 핏의 그레이 팬츠를 매치한 스타일링도 눈길을 끈다.마지막 사진에서 전도연은 배우 설경구와 나란히 서서 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 블랙 코트를 입은 전도연은 설경구의 곁에 가까이 선 채 밝은 표정을 보였고, 설경구는 짙은 회색 재킷에 블랙 이너를 매치한 차림으로 부드럽게 웃고 있다. 두 배우가 함께한 모습에서 편안하고 다정한 분위기가 느껴진다.이를 본 팬들은 "전도연사랑해", "진짜 언니 사진많이올려줘요", "너무 예뻐", "미감 좀 봐", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "진짜 올백 너무 잘어울리심" 등의 댓글을 달았다.전도연과 설경구는 넷플릭스를 통해 공개된 이창동 감독의 영화 '가능한 사랑'에서 부부로 호흡을 맞췄다. 작품은 해고 노동자와 그의 아내, 다큐멘터리 감독과 남편 등 서로 다른 삶을 살아온 두 부부가 만나며 벌어지는 이야기를 그린다.한편 '가능한 사랑'은 지난 9월 제83회 베니스국제영화제에서 심사위원대상인 은사자상을 수상했으며 제99회 아카데미 시상식 국제장편영화 부문 한국 대표 출품작으로 선정됐다. 전도연은 최근 미국 로스앤젤레스에서 열린 제17회 거버너스 어워즈에도 설경구, 이창동 감독 등과 함께 참석하며 작품의 해외 홍보 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr