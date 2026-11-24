사진 = 국화 인스타그램

'나솔사계' 국화가 크리스마스를 앞두고 화사한 미모와 함께 따뜻한 인사를 전했다.국화는 최근 자신의 인스타그램에 "⭐️미리 크리스마스⭐️행복하자 우리 모두"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 국화는 붉은색 크리스마스 장식이 가득한 공간에서 카메라를 향해 환하게 미소 짓고 있다. 어깨선이 드러나는 블랙 오프숄더 의상에 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨려 단아하면서도 세련된 분위기를 자아냈다. 또렷한 눈매와 은은한 핑크빛 입술, 살짝 드러난 보조개가 사랑스러운 매력을 더했으며, 한쪽 귀에 길게 늘어진 귀걸이가 여성스러운 분위기를 살렸다. 국화의 머리 위로 반짝이는 붉은 장식들이 어우러지며 크리스마스 특유의 화려한 분위기도 돋보인다.이를 본 팬들은 "국화님 이뻐 이뻐", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "국화님 화이팅", "진짜 진짜 이쁘시다", "골져스" 등의 댓글을 달았다.국화는 최근 ENA·SBS Plus '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'의 '사계 민박'에 재출연해 관심을 모았다. 방송 초반 미스터 공, 미스터 서, 미스터 차에게 첫인상 선택을 받으며 인기를 끌었고 이후 미스터 공과 데이트를 이어갔다.최종 선택에서는 미스터 공이 국화를 선택했지만 국화는 최종 선택을 하지 않았다. 미스터 공의 적극적인 구애에도 최종 커플로 이어지지 않은 가운데 방송 이후 국화가 공개한 밝은 근황에 관심이 쏠린다.국화는 승무원으로 12년간 근무한 경력을 바탕으로 승무원 양성 아카데미를 운영하고 있으며 최근에도 SNS를 통해 학원 소식과 일상을 전하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr