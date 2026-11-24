방송인 김새롬이 이혼 9년 만에 재혼했다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 김새롬이 이혼 9년 만에 재혼했다. / 사진=SNS

방송인 김새롬이 이혼 9년 만에 재혼했다.김새롬은 24일 자신의 SNS에 "2026년 11월 11일 법적 짝꿍이 생겼습니다. 오래도록 마음과 몸 건강히 사랑할게요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 넓은 초원에서 프러포즈를 받는 김새롬의 모습이 담겼다. 상대 남성이 한쪽 무릎을 꿇고 반지를 건네자 김새롬은 꽃다발을 품에 안은 채 환하게 웃었다. 다만 남편의 신상이나 구체적인 결혼식 일정은 공개하지 않았다.앞서 김새롬은 지난달 29일 자신의 유튜브 채널에서 빈티지 미니 드레스를 공개하며 결혼식에서 입기 위해 준비한 옷이라고 밝혀 재혼 가능성을 내비친 바 있다.지난 9월 방송된 MBC 예능 '라디오스타'에서도 재혼에 대한 의지를 드러냈다. 당시 김새롬은 "재혼 생각은 늘 있었다. 단 한 번도 두 번째 결혼을 하지 않아야겠다는 생각을 해본 적이 없다. 항상 열려 있다"고 말했다.2세 계획도 솔직하게 털어놨다. 그는 "솔직히 이야기하자면 연애를 쉰 적도 없고 아기도 생각하고 있다"며 "어릴 때부터 다자녀를 낳고 싶었다. 네 명까지도 낳고 싶다는 생각이 있었다"고 밝혔다.청담동에 36평대 아파트를 보유한 김새롬은 "정말 좋아하는 사람이라면 몸만 들어와도 될 정도로 준비돼 있다"고 말하기도 했다.과거 이혼에 대해서는 "신이 나에게 준 선물은 이혼"이라며 "나는 브레이크가 없는 사람이었다. 일도 연애와 사랑도 달려가기만 했다. 나를 지켜주는 신이 있다면 '새롬아 너 그러다 나중에 크게 넘어져' 하면서 다가온 게 이혼이 아니었을까 한다"고 돌아봤다.1987년생인 김새롬은 2004년 SBS 슈퍼모델 선발대회를 통해 데뷔했다. 이후 각종 예능 프로그램과 홈쇼핑 등에서 활약했다. 2015년 8월 셰프 이찬오와 결혼했으나 2017년 이혼했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr