리노가 시각장애인이 된 사연을 고백했다./사진='이성미의 못간다'

리노가 시각장애인이 된 사연을 고백했다./사진='이성미의 못간다'

드럼 연주가 겸 음악 프로듀서 리노가 시신경 손상으로 시각장애인이 된 사연을 고백했다.지난 23일 유튜브 채널 '이성미의못간다'에는 '우리 아이, 천국에서 다시 만날 거예요｜드러머 리노가 아픔 속에서도 하나님을 사랑하는 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.리노는 고등학교 시절 안경을 맞추려다 약시와 야맹증 때문에 안과에서 시력 검사를 받게 된 당시를 떠올렸다. 그는 "시골 노후된 병원에서 동공 확대 검사를 받았다. 눈에 약을 넣고 빛을 비추는데 그때 양쪽 다 시력이 나갔다. 너무 아파서 비명을 질렀다"며 "의사가 돌아올 거라고 했는데 다음 날까지 아예 안 보였다"고 밝혔다.이후 대학병원에서 6개월간 검사를 받은 리노는 시신경 손상으로 인한 시각장애 판정을 받았다. 이성미가 현재는 앞이 보이는지 묻자 리노는 "1년이 지나서 돌아온 것"이라면서도 "사실 지금도 장애인이다. 그래서 항상 갖고 다니는 게 장애인증"이라고 말했다. 이어 "1년 동안 앞을 보지 못하고 살았다. 그때 너무 힘들었다"고 털어놨다.시력이 회복된 과정에 대해서는 "어느 날 갑자기 무언가 지나가는 게 보이는 것 같았고 그림자만 조금씩 보였다"며 "병원에 갔더니 빛을 구별할 수 있는 것 같다고 했다. 오랜 시간에 걸쳐 시력이 돌아왔다"고 설명했다.리노는 2019년 연극배우 김미림과 결혼했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr