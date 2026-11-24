박지현이 에미상 여자연기상 후보에 올랐지만 수상은 불발됐다. / 사진=박지현 SNS

배우 박지현이 한국 여성 배우 최초로 국제에미상 여자연기상 후보에 올랐지만 수상에는 이르지 못했다. 함께 후보에 오른 디즈니+ '하이퍼나이프'도 고배를 마셨다.23일(현지시간) 미국 뉴욕 힐튼 미드타운 호텔에서 제54회 국제에미상 시상식이 열렸다.박지현은 넷플릭스 시리즈 '은중과 상연'으로 여자연기상 부문 후보에 이름을 올렸다. 한국 여성 배우가 국제에미상 여자연기상 후보에 오른 것은 박지현이 처음이다. 다만 수상은 불발됐다. 이 부문에서 박지현은 바르바라 모리, 셰리든 스미스, 모나 미나 레온과 경쟁했다.'은중과 상연'은 오랜 시간 얽혀온 두 친구 은중과 상연의 관계를 그린 작품이다. 박지현은 상연 역을 맡아 10대부터 40대까지 이어지는 인물의 변화를 연기했다.박지현은 이날 시상식에도 참석했다. 레드카펫 인터뷰에서는 후보 지명에 대해 "놀랍다. 지금 꿈꾸는 것 같고 믿기지 않는다"며 "조금 떨리긴 하지만 상에 대해서 기대하지 않았다. 그저 꿈만 같은 기분"이라고 소감을 밝혔다.여자연기상은 벨기에 시리즈 '홀리 쉿!'의 모나 미나 레온에게 돌아갔다. 레온은 작품에서 투레트 증후군을 앓으면서 교사를 꿈꾸는 야스민 역을 맡았다.한국 작품의 또 다른 수상 기대작이었던 디즈니+ '하이퍼나이프'도 트로피를 품지는 못했다. 박은빈과 설경구가 주연한 '하이퍼나이프'는 TV 영화·미니시리즈 부문 후보에 올랐으며, 해당 부문 수상작은 영국 BBC의 '프리즈너 951'이었다.국제에미상은 미국 외 국가에서 제작된 방송 프로그램과 출연자를 대상으로 하는 시상식이다. 올해 제54회 시상식에는 22개국에서 64개 작품과 출연자가 16개 부문 후보에 올랐다.박지현의 수상은 불발됐지만 한국 여성 배우 최초로 여자연기상 후보에 이름을 올렸다는 기록은 남았다. 한국 작품으로는 2022년 KBS2 '연모'가 국제에미상에서 한국 드라마 최초로 수상한 바 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr