'강심장'

개그맨 강성범이 부친상을 당했다.24일 강성범의 아버지가 세상을 떠났다. 갑작스럽게 아버지를 떠나보낸 강성범은 슬픔 속에서 빈소를 지키며 조문객들을 맞이하고 있는 것으로 알려졌다.고인의 빈소는 경기도 안산시에 위치한 한도병원장례식장에 마련됐다. 발인은 오는 26일 오전 7시 30분에 엄수될 예정이다.강성범은 1996년 SBS 5기 공채 개그맨으로 방송계에 데뷔했다. 이후 KBS2 '개그콘서트'에서 '수다맨', '연변총각' 등의 캐릭터를 선보이며 큰 사랑을 받았다. 특히 빠른 말솜씨와 능청스러운 연기로 자신만의 개그 스타일을 구축하며 대중에게 이름을 알렸다.SBS '웃음을 찾는 사람들'에서도 활약을 이어갔다. 인기 코너 '형님뉴스' 등을 통해 특유의 입담과 재치 있는 연기를 선보이며 코미디언으로서 입지를 다졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr