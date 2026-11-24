최동석과 박지윤은 현재 이혼 소송을 진행 중이다. / 사진=최동석 SNS, 넷플릭스

방송인 박지윤의 지인 A씨가 최동석과의 상간자 위자료 소송에서 일부 패소하자 상고했다. 앞서 A씨는 항소심에서 위자료 3000만원을 배상하라는 판결을 받았다.24일 스타뉴스에 따르면 A씨는 지난 23일 법원에 상고장을 제출했다. 이에 따라 해당 사건은 대법원에서 다시 다뤄질 예정이다.앞서 제주지방법원 가사 제1-1부(가)는 지난 16일 최동석이 A씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송 항소심에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 재판부는 A씨에게 위자료 3000만원과 지연손해금을 최동석에게 지급하라고 명령했다.이번 소송은 최동석과 박지윤의 이혼 과정에서 시작됐다. 박지윤은 2024년 7월 최동석의 외도를 주장하며 그의 지인 B씨를 상대로 손해배상을 청구했다. 이에 최동석도 같은 해 9월 박지윤과 지인 A씨를 상대로 소송을 제기했다.지난 1월 1심 재판부는 양측의 위자료 청구를 모두 기각했다. 박지윤은 판결을 받아들여 항소하지 않았지만, 최동석은 지난 2월 항소장을 제출했다. 이후 박지윤이 피고에서 제외되면서 2심에서는 A씨에 대해서만 재판이 진행됐고 결과는 1심과 달리 최동석의 일부 승소로 나왔다.항소심 판결 이후 박지윤은 지난 19일 SNS에 입장문을 올려 A씨와의 부정행위 의혹을 부인했다. 그는 A씨에게 사실혼 관계의 동성 배우자가 있으며 최동석 역시 이를 알고 있었다고 주장했다. 이와 함께 결혼 생활, 재산분할, 자녀 문제 등에 대해서도 자신의 입장을 밝혔다.이에 최동석도 같은 날 반박에 나섰다. 그는 박지윤이 공개한 내용이 일방적인 주장이라며 법적 대응 가능성을 언급했다.한편 최동석과 박지윤은 KBS 아나운서 30기 입사 동기로 만나 2009년 결혼했다. 슬하에 1남 1녀를 둔 두 사람은 2023년 10월 파경을 알렸으며, 현재 이혼 소송을 진행하고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr