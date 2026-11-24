배우 한지현이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

한지현이 '무쇠소녀단3' 고정 멤버가 돼 쇼트트랙에 도전했다. / 사진제공=tvN

배우 한지현이 쇼트트랙 훈련 과정에서 겪은 고충을 털어놨다.오는 26일 첫 방송 되는 tvN 예능 프로그램 '무쇠소녀단3'에서는 설인아, 금새록, 한지현, 연우가 쇼트트랙 계주에 도전하는 과정이 공개된다. 한지현은 이번 시즌 새롭게 합류했으며, 금새록은 시즌2에 이어 다시 참여한다.한지현은 프로그램에 출연하게 된 이유에 대해 "새로 합류한 만큼 부담도 크지만, 누구보다 진심으로 부딪쳐보겠다는 마음이다. 후회 없는 시간을 보내고 끝까지 해내는 모습으로 기억되고 싶다"고 밝혔다.한지현은 쇼트트랙 훈련의 난이도를 별 다섯 개 만점에 열세 개로 평가했다. 그는 "엄청 어렵다. 매일 허벅지는 터질 것 같고 엉덩이는 살려달라고 하고 발은 바위 사이에 낀 것처럼 아프다"며 "사실 별 스무 개였는데 우리 팀이 있고 재미도 있어 일곱 개는 깎았다"고 말해 웃음을 자아냈다. 한지현은 한국예술종합학교 출신으로, 대학 입시 당시 수시 7관왕에 올랐다고 알려졌다. 연기 활동을 이어오던 그는 이번 프로그램을 통해 쇼트트랙에 도전하게 됐다.시즌2에서 복싱 챔피언이라는 목표를 달성했던 금새록은 평소 좋아하던 쇼트트랙을 직접 경험하게 됐다고 밝혔다. 그는 "좋아하던 종목을 해볼 수 있다는 게 정말 설렜다. '무쇠소녀단'이 쉽지 않은 프로그램이라는 걸 알지만 다시 한번 뜨겁게 도전해 보고 싶었다. 배움과 새로운 도전은 항상 의미 있으니까"라고 출연 이유를 설명했다.실제 훈련에 참여한 뒤에도 쇼트트랙에 대한 흥미를 이어가고 있다고 전했다. 금새록은 "쇼트트랙이 어렵고 힘들지만 재밌어서 멈추질 못하겠다"며 "시즌2에서 복싱했을 때는 마냥 열심히만 한 것 같은데 쇼트트랙은 좋아하는 종목이다 보니 조금 더 즐기면서 할 수 있게 됐다"고 말했다. 이어 "언제나처럼 끝까지 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.한지현은 이번 시즌의 관전 포인트로 "넘어지고 다시 일어나는 과정"을 꼽았다. 그는 "쇼트트랙은 정말 많이 넘어지는 종목이다. 그리고 체력적으로도, 정신적으로도 각자 넘어지는 과정이 있다고 생각한다. 일어나는 것도 마찬가지"라고 설명했다. 그러면서 "혼자서도 달리지만 다 같이 힘을 모아 계주도 하고 서로 백업도 하며 서로 밀어주고 믿어준다. 그렇게 조금씩 빨라지고 한 팀이 되어가는 모습을 보시는 게 재미있을 것 같다"고 덧붙였다.'무쇠소녀단3'는 오는 26일 오후 8시 40분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr