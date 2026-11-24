이진희가 '밑도 끝도 없이, 너다'에서 표진아 역을 맡았다. / 사진='밑도 끝도 없이, 너다' 캡처

이진희가 '밑도 끝도 없이, 너다'에서 표진아 역을 맡았다. / 사진='밑도 끝도 없이, 너다' 캡처

배우 이진희가 '밑도 끝도 없이, 너다'에서 엉뚱하고 당찬 멜로 드라마 작가로 활약하고 있다.지난 21일 방송된 라이프타임 토일드라마 '밑도 끝도 없이, 너다' 9회에서 표진아 작가(이진희 분)는 파티장 단상에 선 남성을 보고 과거 런던에서 첫눈에 반했던 한정우를 떠올렸다. 당시의 설렘을 바탕으로 '황태자의 보디가드'를 집필했던 그는 관계자에게 해당 남성이 영국에서 왔는지 물으며 정체를 확인하려 했다.이진희는 웨이브 헤어와 화려한 메이크업으로 표진희의 개성을 살렸다. 여기에 능청스러운 대사 처리와 표정 연기로 궁금한 것은 곧바로 확인해야 하는 인물의 당돌한 성격을 표현하며 웃음을 안겼다.앞서 이진희는 최근 종영한 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 구서대학교 병원 마취과 교수 조원진 역을 맡았다. 단호한 말투와 카리스마 넘치는 연기로 극의 긴장감을 높였으며 11월 첫째 주 드라마 출연자 검색 순위 상위권에 오르기도 했다. 영화 '수능, 출제의 비밀'에서는 국어 교사로 관객들과 만났다.이 밖에도 이진희는 '은애하는 도적님아', '당신이 죽였다', '다 이루어질지니', '마이 유스', '착한 여자 부세미' 등 다수의 작품에 출연했다. 배역마다 다른 분위기와 연기 스타일을 선보이며 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여주고 있다.한편 '밑도 끝도 없이, 너다'는 치명적인 결함을 지닌 멜로 전문 남배우와 자신을 드라마 속 여주인공이라 믿는 여자가 만나 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 매주 토, 일요일 오후 10시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr