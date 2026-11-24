배우 박혁권이 '대리수능'에서 배현성과 부자 관계로 호흡을 맞춘다. / 사진=티빙 오리지널 시리즈 '대리수능' 영상 캡처

배우 박혁권이 '대리수능'에서 권위적인 아버지 역할로 첫 등장했다. / 사진=티빙 오리지널 시리즈 '대리수능' 영상 캡처

배우 박혁권이 '대리수능'에서 아들의 잘못보다 자신의 체면을 중요하게 여기는 아버지로 등장했다.23일 공개된 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'은 중요한 시험을 앞두고 각기 다른 사정과 욕망을 지닌 인물들이 범죄에 얽히는 과정을 그린 스릴러다. 박혁권은 극 중 구청장 후보이자 남재엽(배현성 분)의 아버지 남동식 역을 맡았다.남동식은 자신이 베푼 만큼 반드시 대가를 돌려받아야 한다고 생각하는 인물이다. 아들에게 거는 기대가 큰 만큼 엄격하고 권위적인 태도로 그를 대한다.박혁권은 시험지 유출 사건에 연루된 아들을 거세게 몰아세우는 모습으로 처음 등장했다. 그는 아들의 잘못 자체보다 사건으로 자신의 체면이 손상된 데 더욱 화를 냈다. 심지어 폭력적인 행동까지 아들을 위한 일이라고 여기며 비뚤어진 사고방식을 드러냈다.박혁권은 분노를 드러내는 표정과 강한 말투로 남동식의 위압적인 성격을 표현했다. 아들을 향해 거침없이 화를 내면서도 자신이 옳다고 믿는 태도를 유지해 인물의 권위적인 면모를 부각했다.'대리수능'은 매주 월요일 오후 6시 티빙에서 공개된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr