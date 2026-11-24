끔찍한 손가락 절단 사례가 공개된다./사진제공=EBS

끔찍한 손가락 절단 사례가 공개된다./사진제공=EBS

수지접합 미세재건 분야 권위자 이병호 원장이 '서장훈의 이웃집 백만장자'에 출연한다.오는 25일 오후 9시 55분 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서는 지난 30여 년간 5만 건이 넘는 수술을 집도한 정형외과 전문의 이병호의 이야기가 공개된다. 이 원장이 운영하는 병원은 사고로 절단되거나 심각한 외상을 입은 손과 발을 복원하는 수지접합 전문 병원으로, 24시간 365일 진료 체계를 유지하고 있다.이날 방송에서 이 원장은 일상에 도사린 다양한 절단 사고 유형을 전한다. 농기구 사고나 공장 부상 외에도 아이들은 엘리베이터나 문틈에 끼이는 경우가 많고, 주부들은 요리 도중 칼에 다치는 일이 잦다. 이 원장은 "음식점의 뚜껑형 의자 덮개에 손가락이 끼어 절단되는 사례도 있다"며 주의를 당부해 서장훈을 놀라게 한다.의사의 꿈을 키우게 된 어린 시절 사연도 밝힌다. 외진 시골에서 자란 이 원장은 초등학교 3학년 때 삼촌처럼 따르던 이웃이 간경화로 복수가 찰 만큼 병세가 악화됐음에도 치료비가 없어 제때 병원에 가지 못하고 세상을 떠나는 모습을 지켜봤다. 이 원장은 "병원 치료를 받으려면 논을 팔아야 했고, 수술 한 번에 집안이 휘청거릴 정도였다"고 회상하며, 이후 선생님들이 버린 문제집까지 주워 풀며 공부에 매달렸다고 전한다.머리카락보다 가는 실로 1mm 혈관을 봉합해야 하는 수지접합 전문 병원은 전국에 단 7곳뿐이다. 이 원장은 "제일 굵은 실이 머리카락 굵기의 3분의 1도 안 된다"고 설명했고, MC 서장훈과 장예원은 실제 수술에 쓰이는 초미세 실과 바늘을 찾는 미션에 도전한다. 녹화 도중 실제 응급 환자들이 연이어 도착해 이 원장이 급히 응급 처치에 나서는 상황도 함께 담긴다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr