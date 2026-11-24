아이브 장원영 / 사진=아이브 공식 SNS

아이브 2027 시즌 그리팅 / 사진=스타쉽엔터테인먼트

아이브 2027 시즌 그리팅 / 사진=스타쉽엔터테인먼트

그룹 아이브(IVE)가 검은 고양이부터 뱀파이어까지 각기 다른 캐릭터로 변신했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 24일 아이브의 2027 시즌 그리팅 '미드나잇 티 파티(Midnight Tea Party)' 콘셉트 사진을 공개했다고 밝혔다.이번 시즌 그리팅은 한밤중에 열리는 티 파티를 주제로 제작됐다. 공개된 사진에서 멤버들은 흰색 계열의 의상에 주얼리를 착용하고 각자의 매력을 드러냈다. 주변에는 촛대와 찻잔, 컵케이크, 쿠키 등을 배치해 파티 분위기를 연출했다.또 다른 사진에서는 여섯 멤버가 판타지 캐릭터로 변신했다. 안유진은 늑대인간 소녀인 '웨어울프 걸', 가을은 구미호를 뜻하는 '나인 테일드 폭스'를 맡았다. 레이는 살아 움직이는 인형인 '리빙 돌', 장원영은 검은 고양이인 '블랙캣'으로 등장했다. 리즈와 이서는 각각 마녀인 '더 위치', 뱀파이어로 변신했다.멤버들은 캐릭터에 맞춰 머리 장식과 소품도 달리했다. 고양이 귀와 송곳니 등을 활용해 각 인물의 특징을 표현했다.아이브는 올해 정규 2집 'REVIVE+'와 미니앨범 'Looks Can Kill'을 발매하며 음악 활동을 이어왔다. 정규 2집 타이틀곡 'BANG BANG'은 국내 주요 음원 차트에서 퍼펙트 올킬(PAK)을 달성하고 음악방송 8관왕에 올랐다. 최근 열린 '2026 멜론뮤직어워드'에서는 이 곡으로 대상인 '올해의 베스트송'을 받았다.공연 활동도 이어가고 있다. 두 번째 월드투어 'SHOW WHAT I AM'을 통해 일본과 북미 등에서 관객들과 만났으며, 지난 4월 교세라돔 오사카와 6월 도쿄돔 공연에서는 총 12만7000여 명을 동원했다. 아이브는 내년 1월 29일부터 31일까지 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 월드투어 앙코르 콘서트를 개최한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr